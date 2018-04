Un Barça penós s'acomiada d'Europa

El Barça va quedar eliminat de la Lliga de Campions en una de les pitjors actuacions europees que se li recorden, després d'una actuació indigna i vergonyosa d'un equip que va sortir al camp a defensar-se després del 4-1 de l'anada i que podria haver sortit golejat de Roma. Víctimes del plantejament poruc de l'entrenador, els blaugrana es van veure superats pels italians, que els van passar per sobre.

Les úniques engrunes de futbol que es poden rescatar en tot el partit per part del Barça van ser un xut inicial de Sergi Roberto, una petita circulació de pilota al minut 78 i algunes espurnes en el tram final, quan Valverde, massa tard, va cremar totes les naus buscant un gol salvador que hauria estat del tot immerescut. Perquè el Barça va jugar a no perdre i ho va pagar car.

En la prèvia, Valverde havia alertat: «Tenim avantatge però no podem jugar-hi, hem de sortir a jugar com si anéssim 0-0 perquè pot haver-hi alguna desgràcia». Unes paraules que el tècnic no va aplicar a la seva tàctica, pròpia d'un equip petit i covard que va basar el seu joc en pilotades llargues. No hi havia cap alternativa davant una Roma que va sortir a totes, a mossegar i que es va avançar als 6 minuts, després d'una pífia d'Umtiti i Jordi Alba, massa tous en el duel amb Dzeko, un autèntic malson per al Barça ahir a l'Olímpic de Roma.

El davanter bosnià va ser el far que va il·luminar el camí del seu equip. Cada pilota que la Roma penjava, ell la despenjava i la servia als seus companys, que sabien molt bé què havien de fer. Tot el contrari dels jugadors del Barça, estàtics, lents i incapaços de trenar dues accions seguides per intentar refredar un partit que els va superar.



El gol, un cop massa dur

Si el Barça sabia que la Roma sortiria a totes, ho va dissimular molt bé. Incapaç de contenir el rival, els blaugrana van fer un pas enrere amb el primer gol. Una por que els jugadors locals van olorar i van aprofitar per atacar com si els blaugrana fossin una presa espantada.

El setge de la Roma obligava el Barça a defensar-se. Però a diferència de gairebé tota la temporada, quan s'havia mostrat solvent, l'equip va ser víctima ahir d'imprecisions i dubtes. Els centrals, sòlids fins fa unes setmanes, ahir feien figa. Els migcampistes de contenció no contenien i els davanters no creaven perill. Com a mínim, no els del Barça. Els locals, sí: cop de cap de Schick fregant el pal, xut del mateix Schick interceptat per Piqué i rematada de cap de Dzeko que Ter Stegen va enviar a córner. Tres rematades que haurien pogut donar un avantatge més gran i merescut als romans.

A la represa, res no va canviar. Ni Valverde va fer canvis per revitalitzar l'equip ni la seva xerrada al vestidor va capgirar la mentalitat de l'equip, que seguia tancat al seu camp, com si esperés un miracle per salvar-se. Però el miracle no va arribar, i sí que ho van fer més gols de la Roma.

El 2-0 el va marcar De Rossi, de penal, per refer-se del gol en pròpia porteria que va signar al Camp Nou. La pena màxima l'havia comès Piqué sobre Dzeko, que de nou havia guanyat l'esquena a la defensa del Barça, lenta en la reacció i tova en l'intent de tallar el perill. Massa elements en contra per a un equip que amb un gol més quedava eliminat. En canvi, un gol podia salvar els blaugrana, però van ser incapaços de crear perill real.

Mentrestant, la Roma seguia mostrant una voracitat que acabaria tenint premi. Nainggolan i De Rossi, dos migcampistes de contenció, eren els protagonistes de les següents accions d'atac italianes, sense encert. Una punteria que sí que va tenir el central Manolas, autor també d'un gol en pròpia porta al Camp Nou, per fer el 3-0 a la sortida d'un córner. Una diana que desfermava la bogeria a la capital italiana i que obligava Valverde a posar Dembéle i Alcácer sobre la gespa, a la desesperada. Massa tard.

El Barça va millorar la seva actitud en el tram final, insuficient per tenir cap acció clara de gol. Amb prou feines va crear perill i va acabar signant un trist epíleg europeu. El mateix equip que hauria de guanyar la lliga amb solvència va fer un ridícul històric a la Champions.