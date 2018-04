La novel·la del miracle del TDK és una crònica «de valors»

«Vaig viure amb història del TDK durant mesos», va admetre Angie Bach, autora de ¿Puedes tocar el cielo? El milagro del TDK Manresa, una novel·la que té la mítica Lliga ACB del 1998 com a rerefons. «És un fet únic que ens dediquin una novel·la sobre el que va passar l'any 98, que ens va fer vibrar a tots», recordava Marc Bernadich, el membre de l'executiva del club encarregat de presentar l'acte, ahir a la sala de premsa del Nou Congost.

«És una novel·la per a tots els públic. I el missatge que vull transmetre és que a la vida et poden passar moltes coses i t'has de quedar la part positiva. I de valors, de com tirar endavant», va dir l'autora, que va rebre un apunt de Bernadich: «Valors molt manresans, molt del club».

Recopilant informació per escriure el llibre, a Angie Bach la va impressionar «com ho vivia l'afició, i que els jugadors ho portaven a la sang». Un record d'una època daurada que Bernadich somia tornar a viure: «És una història única i no vull pensar que sigui irrepetible, perquè sóc molt manresanista i espero que algun dia es repeteixi. Podeu riure!».

Bach va donar les gràcies al gerent del club, Carles Sixto, a Jordi Singla, campió d'aquell lliga, «que m'ha ajudat a corregir jugades tècniques, i també és un petit personatge dins la novel·la, amb paraules molt profundes». A més, va explicar que una tercera part dels beneficis que pugui obtenir de la venda dels llibres anirà a parar a les arques del club, «perquè sense ells no hauria estat possible, sense les gestes d'aquelles plantilles».

I l'autora va expressar un desig: «Vull que agradi. Si pogués donaria el llibre i diria: si t'agrada, ja me'l pagaràs». I també va expressar l'anhel d'editar-lo en català. De moment, l'autoedició és en castellà, amb pròleg en català de Francesc Comas, autor del llibre Bàsquet Manresa, 40 anys a l'elit.

Triple ocasió per comprar-lo

Els aficionats del Bàsquet Manresa o els lectors que el vulguin, trobaran el llibre a les oficines del club, al Nou Congost en els dos propers partits de l'equip a casa, i també a la paradeta del club per Sant Jordi. El preu de cada exemplar és de 10 euros.