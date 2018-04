El comodí del penal inexistent en el descompte salva de nou el Madrid

Buffon va embogir després del penal i va ser expulsat per Michael Oliver

Un penal del central Medhi Benatia sobre Lucas Vázquez en el darrer minut del descompte va permetre el Reial Madrid accedir a les semifinals de la Lliga de Campions i posar fi al patiment que li havia inflingit una Juventus que havia aconseguit la proesa d'empatar el 0-3 amb el qual els blancs havien vençut a Torí. Quan el duel s'encaminava a la pròrroga, una pilota penjada a l'àrea la va abaixar Carvajal, i Lucas Vázquez, al punt de penal, va anar a terra en notar un lleuger contacte de Benatia, que li havia pres la pilota per un lateral. El col·legiat anglès Michael Oliver va indicar el penal, va expulsar el porter Buffon, que va perdre els nervis amb la decisió, i va permetre Cristiano Ronaldo anotar per onzè partit seguit a la Champions i classificar el seu equip.



Dues hores de patiment



Abans, el Madrid havia viscut un malson que s'havia iniciat al minut 2, quan una centrada des de la dreta de Khedira va ser rematada de cap per Mandzukic, que va superar Keylor Navas per primer cop. Els blancs es va anar posant nerviosos, sense Benzema, que no va tenir ni un minut, i amb un Bale desaparegut, i, abans del descans, va arribar el segon gol, amb una jugada calcada. Centrada de Lichtsteiner i cop de cap novament de Mandzukic.

Zidane va voler revolucionar el partit al descans i va fer entrar Lucas Vázquez i Asensio per Casemiro i Bale. El Madrid va tenir més presència ofensiva, però també deixava més espais al centre del camp i una Juventus encara sencera va empatar l'eliminatòria quan Matuidi va recollir un refús en fals de Navas i va introduir la pilota a la porteria.

Amb només un canvi realitzat, la Juventus va dedicar-se a rebutjar pilotes per arribar a la pròrroga. Zidane va retirar Modric del camp i, quan el temps suplementari era a punt d'arribar, la pilota penjada, el cop de cap de Carvajal i la caiguda de Lucas Vázquez al mínim contacte de Benatia van determinar que el Madrid sigui semifinalista un cop més.