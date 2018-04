EN FOTOS | Bàsquet Manresa: un planter de qualitat

El Bàsquet Manresa 2015 és l´entitat que coordina les categories inferiors de l´ICL Manresa i es caracteritza per la seva qualitat formativa, així com competitiva. La formació a través de la competició és la màxima d´un club que pot presumir de ser un dels millors planters de bàsquet de Catalunya.

L'entitat, presidida per Sebastià Catllà, està formada per 217 jugadors, distribuïts en 19 equips masculins i 1 de femení, que integren un club que competeix, any rere any, a les millors lligues del bàsquet català. Les categories més destacades són infantil, cadet i júnior, amb presència constant a les finals a quatre de Catalunya.

Queda palès que l'entitat manresana és un dels millors planters de bàsquet, no només de Catalunya, sinó també d'Espanya. El fet que ho demostra és que cada any diversos jugadors del club formen part de les seleccions i preseleccions catalanes i absolutes.

La formació dels jugadors és la branca essencial dels bagencs, però també ho és la dels entrenadors. En aquest sentit i des de fa dos anys, el club ha engegat una formació interna per als tècnics, dividida en fòrums i seminaris. Actualment, l'entitat està formada per 44 entrenadors, preparadors físics i fisioterapeutes, la gran majoria titulats i amb experiència. «Els entrenadors són una peça clau en aquest club. La seva tasca és fonamental perquè els nostres equips destaquin en les diferents competicions estatals i nacionals», assegura Ignasi Perramon, coordinador general.

L'objectiu de l'entitat és renovar-se constantment i oferir una pedagogia en la formació dels més joves. «Volem oferir qualitat en la formació però no podem obviar la competició», clou Perramon.