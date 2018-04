L'Espai Barça comptarà amb 32.000 m2 de zona verda

L'Espai Barça augmentarà la zona verda prevista en el projecte inicial. Després de diverses al·legacions veïnals i de partits polítics, l'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona han acordat augmentar fins a 32.000 els metres quadrats dedicats a zona verda, que són 23.000 més dels que hi ha actualment. D'altra banda, en la modificació del projecte urbanístic també es preveu reduir l'edificabilitat de les instal·lacions amb un màxim d'edificis de 10 pisos. La Masia també serà un edifici protegit patrimonialment i no podrà utilitzar-se com a restaurant. El club ja ha anunciat que es destinarà a usos interns. Tant l'Ajuntament com el FCB han agraït l'esforç fet amb les negociacions amb formacions polítiques i veïns per crear un projecte de consens. De fet, tots els partits tret de la CUP ja han anunciat que hi votaran a favor.