«No m'agradaven els llançaments, però un dia vaig fer pes i m'hi vaig enganxar»

Montse Montañés, una tarragonina de 17 anys que competeix amb l´Avinent CA Manresa, és una de les joves promeses de l´atletisme català en l´especialitat de llançaments. En els darrers mesos s´ha proclamat campiona catalana sub-18 d´hivern en martell, disc i pes, mentre que en l´estatal de la categoria va ser tercera, quarta i setena, respectivament.

P Quan et vas iniciar en el món de l´atletisme?

R Quan tenia sis anys corria crossos i en guanyava la majoria, ja que era gran físicament. Gràcies a aquestes actuacions em van proposar anar al CA Tarragona, i ho vaig acceptar. Allà vaig començar fent salt d´alçada, que m´agradava molt, al contrari dels llançaments. Però un dia vaig haver de competir en pes. M´hi vaig enganxar i ho vaig alternar durant dos anys amb l´alçada, abans de deixar aquesta última modalitat.

P Fa dos estius et vas incorporar al CA Manresa. Com es va gestar el teu fitxatge?

R Jo estava molt a gust al Tarragona, però em vaig adonar que el club valorava més altres disciplines. En un campionat de Catalunya, l´any 2016, el tècnic d´Anna Cabrera, una amiga que està al club, em va dir que buscaven llançadores i em va proposar anar a Manresa. Tant l´Anna com la meva germana Maria, que s´hi va incorporar dos anys abans, em van donar bones referències. Finalment, la presidenta Mercè Rosich em va trucar personalment per convence´m. No m´ho creia, estava vivint un somni.

P En els últims mesos has estat campiona catalana sub-18 d´hivern en disc, martell i pes. Com vas viure les tres competicions?

R En la primera, la de martell, estava aterroritzada. La meva màxima rival, Maria Navarro, i jo ens anàvem superant les marques. Abans del darrer llançament vaig estar a punt de plorar i molta gent em va animar. Un cop fet, van tardar a dir-me la marca, i quan vaig saber que havia guanyat em vaig posar a cridar d´alegria. En disc em va anar bé i vaig guanyar amb una bona marca, tot i el desgast. D´altra banda, en l´absolut havia pogut descansar i, tot i que ho vaig passar malament, vaig millorar en dos metres la marca i em vaig endur el bronze. Finalment, en pes, tal com havia entrenat, va anar com esperava.

P Tot seguit, en els estatals sub-18 vas ser tercera en martell, quarta en disc i setena en pes.

R En martell estava nerviosa i adormida,però vaig llançar-me aigua per sobre per despertar-me, i vaig remuntar i fer podi. En disc vaig fer una bona preparació i anava tercera cap al final, però en l´últim llançament vaig tenir vent en contra i això em va perjudicar. I en pes van tornar els nervis, vaig fer el que vaig poder i al final vaig ser setena.

P Quina és la teva rutina d´entrenament?

R Els dilluns i els dimecres faig una hora de gimnàs, mentre que els dimarts, dijous i divendres treballo tècnica a Valls amb el tècnic Joan Domingo. Finalment, dissabte al matí vaig a Torredembar-ra per practicar amb José Luis Velasco, tècnic de Berta Castells, la meva referent. P Quina de les tres disciplines de llançament prefereixes?

R El martell. És difícil d´aprendre i és la disciplina on veig més el meu progrés.

P Com et definiries?

R Sóc molt competitiva i gens conformista, però tinc molts nervis quan no conec les rivals. P Quins són els teus objectius més propers?

R En els propers catalans sub-18, el repte és millorar l´actuació dels d´hivern, mentre que en els estatals vull fer podi en martell i disc. Finalment, en la competició per equips de Divisió d´Honor, el nostre objectiu és tornar a la final A.