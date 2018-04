El tècnic Bernat Canut enceta les renovacions al Cadí la Seu

El Cadí la Seu ha posat la primera pedra al seu projecte per a la temporada 2018/2019. Encara no dues setmanes després d'haver-se acabat el curs amb una der-rota a Gernika que va impedir l'equip urgellenc entrar al play-off per al títol, l'entitat presidida per Pere Porta ha anunciat l'acord amb Bernat Canut perquè el tècnic comandi un any més el conjunt de la Seu a la Lliga Femenina. Serà la segona temporada del preparador urgellenc al capdavant del primer equip femení de Sedis Bàsquet. I el primer curs que sap amb molt de marge que tocarà dirigir la nau blanc-i-blava.

Ningú altre en cartera

El club no tenia cap altre escenari que no fos el de renovar Canut, que l'estiu passat va obtenir el títol d'entrenador superior. La seva intenció, però, era combinar la tasca de segon entrenador de l'equip amb les funcions de preparador físic, alhora que hauria dirigit, també, un equip de la base del club. La malaltia diagnosticada a mitjan estiu a Joan Carles Pié el va apartar de les banquetes i el tècnic de la Seu, de 28 anys, es va posar al capdavant del conjunt. I ho tornarà a fer a partir del proper agost. També era la intenció del preparador, que ja havia donat mostres de les seves intencions just l'endemà del final de temporada però que havia d'acabar de lligar algunes qüestions. Canut farà durant l'any formacions als entrenadors de la base de Sedis Bàsquet. En els propers dies, a més, s'hauria d'acabar de determinar el grup tècnic que acompanyarà el primer entrenador. Com pot passar entre les jugadors, entre el quadre tècnic també hi haurà algun retoc.

Bernat Canut hauria demanat al club, dins de les possibilitats, fer un esforç per retenir un bloc de jugadores, amb el qual s'ha trobat molt còmode i que creu que té molt futur. La voluntat del tècnic, coincident almenys d'entrada amb la de la direcció esportiva de l'entitat urgellenca, és renovar sis o set de les jugadores que van acabar la temporada passada a prop dels play-off. Andrea Vilaró i Ariadna Pujol tenen contracte. I diumenge com a molt tard s'hauria de saber si també continua la base Yurena Díaz.

Volen lligar Kraker

A partir d'aquí, qui té més números de continuar i es preveu com un dels pilars de l'equip com ho ha estat aquest any és l'americana Mehryn Kraker. Tant els representants de la jugadora com fonts del club han admès que queden uns pocs serrells per poder dir que l'acord amb l'alera formada a la universitat de Wisconsin, a Green Bay, és total. Seria per una temporada més. Sedis Bàsquet està també molt a l'expectativa de la decisió d'una altra peça que es voldria renovar, la també americana Caitlyn Ramirez. L'ala pivot podria tenir alguna proposta més interessant des del punt de vista econòmic provinent de la lliga francesa.