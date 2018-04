L'Avinent CA Manresa afronta l'inici del Campionat de Catalunya de Clubs

Les formacions absolutes de l'Avinent CA Manresa afrontaran demà el tret de sortida al Campionat de Catalunya de Clubs 2018, en la primera jornada classificatòria que es disputarà a Castellar del Vallès i que reunirà 7 dels 32 clubs que hi participen.

La jornada s'iniciarà a les 16.15 h i finalitzarà a les 20.10 h amb els relleus de 4x100. El sistema de competició és de dos atletes de cada club per prova, tant en categoria masculina com femenina, sumant tots els registres segons la taula IAAF i situant al final de les dues jornades classificatòries (14 d'abril i 22 d'abril) en quatre finals (A, B, C i D) segons la suma de puntuacions. La jornada final es disputarà el proper 6 de maig a programa complet.

L'Avinent Manresa surt amb l'objectiu de classificar-se per la gran final a vuit, tot i presentar unes formacions molt joves, les quals tenen suficient qualitat per assolir l'objectiu marcat.

Els clubs que es trobaran dissabte a Castellar seran: JA Sabadell, UA Terrassa, CA Valls d'Andorra, CA Castellar, CA Igualada, UA Barberà i l'Avinent Manresa.