El Gironella falla les ocasions i el Berga imposa la seva efectivitat

El Gironella ha encaixat una nova derrota aquesta temporada davant d'un Berga més entonat de cara a porteria, que ha aprofitat les seves ocasions de la primera meitat. Ambdós equips s'han enfrontat en un partit en què els locals necessitaven els punts per la seva lluita per la permanència davant d'uns visitants en una còmoda situació a la taula.

En els primers compassos el conjunt entrenat per Ponti ha dominat i va crear les primeres aproximacions. Al minut 16 de partit els blanc-i-vermells han disposat la primera ocasió clara després d'un malentès de la defensa local qui ha deixat tot sol al davanter Ruiz, però el seu xut ha sortit alt.

Els gironellencs han seguit disputant el seu joc i Santmartí ha estat a punt de marcar després d'una gran passada a l'espai però la seva rematada ha sortit per damunt del travesser. A mitjans de la primera meitat el capità del Berga Torner, ha aprofitat un servei de córner per enviar la pilota al fons de la porteria rival.

Els amfitrions han continuat dominant i han gaudit d'una triple oportunitat en tres jugades consecutives: Prat ha enviat el seu xut fregant la creueta, Santmartí ha rematat al pal i, seguidament, Ginestà ha enviat la pilota al travesser.

Quan semblava que s'arribaria al descans en un primera meitat en què locals han generat més que els visitants, els de la capital del Berguedà han encarrilat el triomf amb el 0-2. Noguera ha definit amb molta qualitat per damunt del porter a les acaballes de la primera meitat.

A la represa l'entrenador del Gironella ha canviat el sistema i ha sacsejat una mica l'equip per intentar reaccionar però els seus homes han jugat molt precipitats i no han tingut cap dificultat. L'equip entrenat per Joan Prat s'ha sentit còmode damunt del terreny de joc i han gaudit de bones oportunitats al contraatac per poder arrodonir el marcador, però no han estat encertats de cara a porteria.