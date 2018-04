L'Igualada Rigat torna a la lliga amb un partit assequible contra l'Arenys

Després de gairebé un mes d'aturada, pels diferents compromisos europeus de clubs i de l'aturada de Setmana Santa, l'Igualada Rigat torna a la lliga amb un partit dels considerats assequibles (avui, 20.30 hores). L'Arenys de Munt és antepenúltim, empatat amb el segon per la cua, el Palafrugell, amb 12 punts i quatre més que el darrer classificat, l'Asturhockey. Els maresmencs no gua-nyen cap partit des del 7 de gener, quan es van imposar 3-2, precisament, contra al Palafrugell. Des de llavors, només dos empats en vuit jornades que l'han dut a la part profunda de la classificació i amb urgències per començar a sumar. De tota manera, l'equip que té damunt, el Vic, és a 13 punts i, per tant, ja sap que haurà de lluitar amb selvatans i asturians per lliurar-se de perdre la categoria.

Per la seva banda, l'Igualada va deixar la competició amb tres victòries consecutives, amb molta moral després de la bona Copa del Rei que va realitzar, i amb un triomf el darrer dia a la pista del Vendrell d'aquells que aixeca els ànims. El conjunt de Ferran López és setè però té els mateixos punts que el sisè, el CityLift Girona, i és només a dos del Lleida i a cinc del Noia, amb la qual cosa, i encara amb set partits per jugar, té aspiracions de millorar notablement la situació classificatòria.



Sense excés de confiança

Tot i l'aparent superioritat dels anoiencs, el seu tècnic, Ferran López, va indicar a la prèvia al bloc de l'IHC que «tothom ha d'estar alerta, que s'haurà de treballar molt seriosament si es vol guanyar. Hem de sortir a la pista oblidant-nos de la classificació dels uns i dels altres». López afirma que «l'Arenys vindrà a guanyar i nosaltres hem de demostrar des del primer minut que també volem fer-ho».

Una de les situacions positives és que López podrà tenir tots els seus homes disponibles, ja que no hi ha cap lesió, i que el júnior Oriol Prat entra a la convocatòria.



Duel cabdal a Reus

De la resta de partits d'avui, destaca per sobre de tots el que jugaran el Reus i el Liceo, revenja del duel de Lliga Europea que va acabar amb la classificació de l'equip del Baix Camp. Els catalans són a sis punts del Barça, el líder, i a dos dels gallecs. Els blaugrana tenen un enfrontament més assequible, a la pista de l'Alcoi.