El Manresa recupera Brian, tot i que no serà titular

Manlleu és una de les sortides complicades que li queden al Manresa. L'equip de Dani Andreu es juga demà (17 h) tres punts vitals en el seu objectiu d'assegurar-se el segon lloc i, per tant, el dret de jugar la promoció d'ascens a Tercera Divisió. Els rivals dels manresans per aquesta segona posició també tenen desplaçaments difícils, la Montañesa a casa del Sant Joan de Montcada, i el Vic al camp del Farners.

Per a l'enfrontament a Manlleu, el Manresa recupera Brian, un dels golejadors, tot i que segurament no formarà part de l'onze inicial. Sergi Soler continua de baixa, pendent d'una ressonància magnètica al genoll per confirmar quina lesió té, Alejandro no estarà disponible per sanció i Agus és dubte per un fort cop al genoll.



Evitar la pressió

Del partit, el tècnic Dani Andreu ha comentat que «tots els camps són complicats, això ja ho sabem. El repte és no fallar i tenir esperit competitiu, com s'ho mereix l'objectiu que perseguim. Queden set jornades i hem de ser capaços de mantenir l'avantatge que tenim per no haver de patir una pressió extra».

Del Manlleu, Dani Andreu ha comentat que «la seva motivació serà jugar contra el segon classificat i demostrar el seu nivell, malgrat que d'entrada es comptava que poguessin lluitar per una plaça capdavantera».

Un dels jugadors del Manresa, Manel Sala, autor d'onze gols, viurà un duel especial a Manlleu, a casa seva, davant el seu exequip. Segons Dani Andreu, «ha estat tota la setmana pensant en aquest partit. Ell és d'allà i té ferit l'amor propi per la manera que va haver de marxar».



Duels complicats per als rivals

El líder del grup 1, la Fundació Grama, que té vuit punts d'avantatge sobre els manresans, juga demà a casa contra el Castellar i el més normal és que guanyi; però els perseguidors dels bagencs tenen compromisos importants a fora. Així, la Montañesa, que és a sis punts del Manresa, té demà un duel complicat al camp del San Juan de Montcada, conjunt de la zona alta. Per la seva banda, el Vic, a vuit punts del Manresa, haurà de viatjar al camp del Farners, on els de Dani Andreu van caure.