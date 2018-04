La Cursa Vertical de Montserrat mostra el seu potencial en una reeixida estrena

Un repte de dos mil cent vuitanta-quatre esglaons. Una aportació solidària de dos mil cent vuitanta-quatre cèntims d'euro, és a dir, 21,84 euros per participant. L'oportunitat de gaudir d'una cursa inèdita al cor del massís montserratí. La primera Cursa Vertical de Montserrat, auspiciada pel projecte solidari Bombers amb causa, va palesar ahir les seves potencialitats en una lluïda estrena.

La prova va consistir en pujar corrent els 2.184 esglaons de les escales de servei dels dos funiculars de Montserrat, des de l'estació inferior del de la Santa Cova fins a l'estació superior del de Sant Joan. Un recorregut d'1 km amb un desnivell de 388 m i un pendent màxim del 56,5 % en el tram paral.lel al primer funicular, i del 65,2 % en el concordant amb el segon.

El primer del centenar de corredors inscrits a la cursa, segons el límit establert per Bombers amb causa per aquesta edició inaugural, va sortir puntualment a tres quarts de nou del matí. El primer tram de la prova, un dels més espectaculars i colpidors, el va conduir a través de 717 graons metàl.lics, a excepció dels darrers 35, fins a l'estació superior. Un enllaç de 80 m i dos trams d'escala de pedra o granit, de 34 i 27 graons, era l'antecedent dels inacabables 1406 esglaons metàl.lics situats en paral.lel al recorregut del funicular de Sant Joan.



Vencedors amb segell berguedà

El berguedà Joan Freixa va ser el guanyador de la categoria elit masculina, amb un registre d'11' i 37'', mentre la seva conciutadana Alba Xandri es va imposar en fèmines, amb un temps de 14 ' i 50''.

Pel que fa a la categoria Open, Carlos Luis Perelló va vèncer en completar la pujada en 13' i 35''. Rosa Maria Nieto va avantatjar en mig segon escàs Laura Baleta per prevaler en fèmines.

David Colomé, membre del col.lectiu Bombers amb causa va exposar que «la idea de crear aquesta prova va sorgir fa un parell d'anys durant una caminada pel massís, per completar-ne la cartografia operativa. Anava amb l'Arnau Fabregat, fundador de l'entitat i, en passar davant l'estació del funicular de Sant Joan, vam optar per baixar per les escales de servei per fer dreçera».

Després de multitud de gestions i d'esperar a la substitució de l'antiga escala de servei del funicular de la Santa Cova ha estat viable endegar el projecte. Colomé assenyala que «la nostra intenció és que la cursa rebi, en properes edicions, el suport d'un espònsor potent que vegi en el trinomi, esport, massís de Montserrat i Obra Benèfica de Sant Joan de Déu el vehicle idoni per contribuir a la recerca en l'àmbit de les malalties maternoinfantils que Bombers amb causa financia».

La prova neix avalada per la Towerrunning World Association (TWA), que l'ha inclós en el seu calendari oficial. La Cursa Vertical de Montserrat se situa entre les més dures d'Europa pel que fa al nombre d'esglaons, només superada per les suïsses Treppe an der Niesenbahn (11674 graons) i l'Escales del Cel d'Ambri-Piotta (4261), i per la italiana Valtellina Vertical Tube Race (2700).