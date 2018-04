El Gironella perdona i el Berga sentencia el derbi

El Gironella va encaixar una derrota que el manté en zona de descens davant d'un Berga que va aprofitar millor les seves arribades en una primera meitat de clar domini local.

Tots dos equips van saltar damunt d'un ràpid terreny de joc per enfrontar-se en un partit en què els locals necessitaven els punts per la seva lluita per la permanència davant d'uns visitants en una còmoda situació a la taula. En els primers compassos, el conjunt entrenat per Ponti va dominar i va crear les primeres aproximacions. Al minut 16, els blanc-i-vermells van disposar de la primera ocasió clara després d'un malentès de la defensa local. El davanter Ruiz va quedar-se sol davant del porter, però el seu xut va sortir alt. Els gironellencs van continuar atacant i Santmartí va estar a punt de marcar després d'una gran passada a l'espai, però la seva rematada va sortir per damunt del travesser. A mitja primera meitat, el capità del Berga, Torner, va aprofitar un servei de córner per enviar la seva rematada al fons de la xarxa i anotar el 0-1. Els locals van continuar dominant i van gaudir d'una triple oportunitat en accions consecutives: Prat va enviar el seu xut fregant la creueta; tot seguit, Santmartí va rematar al pal i, en el refús, Ginestà va enviar la pilota al travesser.

Quan semblava que s'arribaria al descans d'una primera meitat en què els locals van generar més joc que els visitants, els de la capital del Berguedà van assegurar els tres punts amb el segon gol. Noguera va definir amb molta qualitat per damunt del porter a les acaballes de la primera part.

A la represa, l'entrenador del Gironella va canviar el sistema i va sacsejar una mica l'equip per intentar que reaccionés, però els seus homes van precipitar-se i no van tenir cap opció. L'equip de Joan Prat va sentir-se còmode damunt del terreny de joc i va gaudir de bones oportunitats al contraatac per poder arrodonir el marcador, però no va estar encertat de cara a porteria.