L'Igualada Rigat suma el quart triomf consecutiu

L'Igualada Rigat va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita de l'Arenys de Munt, al qual va derrotar per un resultat final de 3-0.

Els igualadins van saltar a la pista amb les cames pesades. Els llargs dies d'aturada per les vacances de Setmana Santa van passar factura física. Però els homes dirigits per Ferran López van saber jugar bé, tant en defensa com en atac. El doblet que va aconseguir Tety Vives, amb gols espectaculars, va situar als arlequinats amb una posició còmode i van poder anar a la mitja part amb els deures gairebé fets.

El segon temps va transcórrer ràpid. L'Arenys de Munt es va anar apagant i, a mesura que corrien els minuts, els nervis els van portar a cometre moltes més faltes que l'Igualada. L'estratègia dels locals va canviar i, amb el marcador a favor, van optar per un joc més tranquil i conservador. Finalment, l'Arenys va acumular les deu faltes d'equip i Sergi Pla va poder transformar una falta directa al minut 42 per segellar la quarta victòria consecutiva.