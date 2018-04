Empat agredolç del Manresa a Manlleu

El desplaçament del Manresa a un dels camps més difícils de la lliga es va saldar amb un empat que ofereix lectures contraposades.

D'una banda, puntuar a Manlleu s'ha d'avaluar de manera positiva, i més quan els oponents dels blanc-i-vermells en la lluita per assolir la segona posició, que atorga el dret de jugar l'eliminatòria d'ascens a Tercera, Montañesa i Vic, van empatar i perdre a Montcada i Santa Coloma de Farners, respectivament.

D'altra banda, el desenvolupament del partit avala la teoria que els bagencs van deixar diluir una ocasió immillorable per sumar els tres punts i obrir una escletxa de vuit amb barcelonins i vigatans, quasi definitiva amb només sis partits per jugar.

El Manlleu va afrontar el matx amb una defensa de cinc jugadors i va cedir la iniciativa al Manresa, tot esperant per sorprendre els blanc-i-vermells al contracop. Inicialment, els bagencs va combinar amb criteri però sense profunditat, fins que una centrada de Solernou des de la dreta va permetre a Javi López rematar de cap al centre de la porteria de Cristian, quan el porter osonenc es llençava cap a una de les bandes. Miraculosament, Cristian va refusar la pilota amb el peu i va impedir que el Manresa s'avancés (minut12). Set minuts després, Javi López va pentinar un servei de banda executat per Solernou i el defensa Raül García va agafar Manel Sala per impedir la seva rematada, a l'àrea de penal. L'àrbitre no va considerar l'acció punible.

Ocasions a dojo per a ambdós

En un període de domini altern, la següent acció de perill va ser del Manlleu. Kako (minut 32) va centrar des de la dreta habilitant la rematada de cap de Marc Vilà, però la rematada d'aquest va dirigir-se a les mans de Luque. La rèplica la va oferir Marçal Lladó, qui, des de l'exterior de l'àrea de penal, escorat a l'esquerra, va etzibar un xut enverinat que Cristian va refusar amb dificultats (minut 37).

Un minut després, Solernou va evitar que Kako transformés el primer gol dels deixebles d'Albert Santanera, però el perillós Martí Soler va aprofitar el refús defensiu del posterior córner per marcar de volea un golàs (minut 39). No menys lluït va ser l'empat. Manel Sala, dos minuts abans del descans, va exhibir la seva mestria transformant, magistralment, un servei de falta des de la frontal.

Els primers minuts del segon període no van oferir accions ressenyables, fins que Marc Vilà va fer una falta innecessària al porter Luque que va suposar la seva exclusió per doble amonestació (minut 67). Però disposar de superioritat numèrica va cohibir els manresans enlloc d'esperonar-los i va activar els locals. Marçal (minut 70) va encarar en solitari Luque, que va haver de lluir-se. Quatre minuts després, una cessió de cap d'Agus al porter va permetre a l'omnipresent Martí Soler pispar la pilota i donar, de nou, avantatge al Manlleu.

Els blanc-i-vermells van reaccionar en aquesta ocasió i Javi López va aprofitar una pilota morta a l'àrea per restablir l'empat. En la darrera acció del partit (minut 94), Florent va rematar a gol un servei de falta lateral executat per Marçal Lladó, però l'àrbitre va invalidar l'acció per fora de joc.