La Joviat pateix més del compte en un duel espès a la pista del Sant Just

La Joviat va tornar a vèncer en la jornada 25 de la lliga regular i va sumar la seva quinzena victòria, davant el CB Sant Just, per tal de mantenir-se a la part alta de la classifiació, quan resten només cinc jornades per acabar.

Les manresanes es van enfrontar a un equip que vol evitar les fases de descens. No obstant, no van posar les coses gens fàcils al conjunt bagenc, que va viure un llarg frec a frec en un duel poc vistós.

Semblava que havia de ser un partit còmode per a la Joviat, però no va ser així, ja que les de Manresa no van saber agafar el control de l'enfrontament i es van veure obligades a canviar el seu estil de joc per tal de poder competir contra un guerrer Sant Just que mai va permetre la comoditat del seu rival. Així doncs, el primer quart va ser un constant frec a frec, en el qual les locals solien estar per sobre en el marcador, encara que uns bons minuts de la Joviat abans de finalitzar el període va fer que es posessin per sobre (13-15).

El segon període va ser força semblant al previ: es van mantenir les possecions llargues i el joc aturat, fet que perjudicava a les manresanes, que es caracteritzen pel seu joc ràpid, pels contraatacs i pel ritme alegre. Així, es va arribar a la mitja part amb un escàs 20-26.

Durant els primers minuts de la represa, el joc seguia sent espès, però aviat les de Manresa van optar per fer alternacions defensives, fet que va descol·locar el conjunt rival, fet que van aprofitar les bagenques per córrer i anotar amb facilitat. Es va arribar al final del tercer període amb l'avantatge més gran fins aleshores (35-46), fet que deixava el duel encarat.

La Joviat va saber llegir bé el partit i no va perdre el control en el darrer període, que es va dedicar a dominar el ritme i a mantenir la distància en l'electrònic a base de no cometre pèrdues de pilota no forçades i aprofitant les cistelles fàcils.

Finalment, 42-56 i victòria per les manresanes, que són conscients de la importància de tots els partit i ja preparen el proper, a casa contra el Sant Andreu de Natzaret, el proper dissabte, dia 21.