El Martorell treu profit del col·lapse ofensiu de l'Alacant

El Club Bàsquet Martorell va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el tercer classificat de la LEB Plata, un HLA Alacant que va caure derrotat per un resultat contundent de 93-76.

Els jugadors martorellencs van sortir a la pista molt millor que el seu poderós rival, i això es va traduir en un contundent parcial inicial de 11-0. Els alacantins estaven molt col·lapsats ofensivament, i la primera i única cistella del període va arribar mitjançant un triple de Zac Grossenbacher al minut 7. Això ho va saber aprofitar l'equip del Baix Llobregat Nord per acabar el primer quart amb un clar 20-3. En el segon, els visitants es van posar les piles i van posar-se a només set punts gràcies a diverses cistelles consecutives que van provocar un parcial de 5-14. Tot seguit, la velocitat d'Antonio De Pina i l'encert de Nil Brià i Albert Homs van tornar a disparar els jugadors martorellencs, que van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb 21 punts de marge en l'electrònic (50-29).

En la segona meitat, l'Alacant va sortir una mica més entonat, però no van poder superar la barrera dels deu punts en cap moment. Per la seva banda, els martorellencs continuaven jugant molt còmodes sobre la pista i van tancar el quart 23 punts per sobre després d'un triple sobre la botzina de Brià (76-53). En els deu darrers minuts, els visitants no es van rendir i es van posar a dotze punts quan faltaven només quatre minuts pel final, però llavors se'ls va acabar la gasolina i el triomf es va quedar a casa. En la propera jornada, la darrera de la LEB Plata, el Club Bàsquet Martorell visitarà la pista de l'Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano, que també ha descendit a la lliga EBA. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 21 d'abril a partir de les vuit del vespre.