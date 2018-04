El Sallent deixa escapar dos punts al minut 99 amb el líder Sabadell Nord

El Sallent va obtenir un punt amarg davant del líder de la categoria, el Sabadell Nord. Els homes entrenats per Jordi Capellas van disputar un duel molt intens i van deixar escapar dos punts al minut 99 jugant amb nou jugadors.

Durant la primera meitat, ambdós conjunts van estar molt anivellats. El conjunt visitant va buscar els contraatcs per fer mal però va ser incapaç de xutar entre els tres pals. Els bagencs van gaudir d'una clara ocasió, però Sansegundo no va estar encertat en l'u contra u amb el porter visitant i va deixar escapar una bona oportunitat. A la represa, la dinàmica del partit va canviar i l'àrbitre va acaparar el protagonisme del joc. Besora va aprofitar un penal al minut 56 per donar avantatge al seu equip. Markus, en la mateixa acció del penal, va anar a buscar la pilota, el porter el va empènyer i l'àrbitre va decidir amonestar amb targeta groga tots dos jugadors. Markus, que ja tenia una amonestació, va ser expulsat.

El Sabadell Nord va apretar però no va saber aprofitar la superioritat numèrica enfront d'un Sallent que no va patir. Els visitants van quedar-se amb deu homes per una agressió de Comellas sobre Vico. Besora va veure una doble targeta groga en una acció molt protestada i va deixar el Sallent amb nou jugadors. En els darrers minuts, el líder de la categoria va apretar molt davant d'un Sallent molt tancat a darrere que intentava treure aigua del vaixell. Al minut 99, just abans de pitar el final, el visitant Montero va aprofitar una pilota penjada a l'àrea per empatar amb l'1-1 definitiu.

La setmana vinent el Sallent visitarà el camp de l'Avià.