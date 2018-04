La dècada prodigiosa de Pep Guardiola

«No tinc por, em veig preparat i tinc molta il·lusió». Amb aquestes paraules es va presentar Pep Guardiola com a entrenador del primer equip del Barça fa gairebé una dècada. La seva experiència a les banquetes era escassa: una única temporada, exitosa, això sí, al capdavant del filial barcelonista. Arrencava aleshores una carrera fulgurant a l'elit del futbol: en deu anys, amb una temporada sabàtica al mig, el santpedorenc ha guanyat 23 títols. El darrer, la Premier League amb el Manchester City, confirma el triomf del seu mètode.

Ningú ha guanyat més títols que Guardiola en els últims deu anys: la majoria de perseguidors no han aixecat ni la meitat de trofeus conquistats pel santpedorenc. El que més se li acosta és Laurent Blanc, que va tenir un bon debut a la banqueta del Girondins i, després de fer-se càrrec de la selecció francesa, va ser quatre temporades al PSG. El segueixen Mourinho i Ancelotti, dos rodamons amb el Madrid i el Chelsea com a denominador comú.

Darrere d'aquests tres perseguidors de Guardiola hi ha Luis Enrique i Unai Emery, a més del ja retirat Sir Alex Ferguson i de Massimiliano Allegri, el tècnic que està dominant el futbol italià. I, encara més enrere, un Zinedine Zidane que està sumant un bon grapat de títols amb el Reial Madrid.

Tots, això sí, són lluny de Guardiola. Si el bagenc segueix a aquest ritme, pot batre tots els registres, tot i que els tècnics amb més trofeus de la història encara són lluny. El primer, Alex Ferguson, va guanyar-ne 49 en 37 anys de carrera, la gran majoria al Manchester United. La resta, són a l'abast d'un Guardiola que s'està convertint en una llegenda del futbol mundial mentre engreixa la seva llista d'èxits a Anglaterra, el bressol del futbol. Un país que entén l'esport rei a la seva manera i que Guardiola està reinventant.



Grans elogis de Gary Lineker

«Guardiola és fantàstic per al nostre esport. Molta gent deia que no podia jugar amb el seu estil de futbol a la Premier League. I jo creia que això no tenia sentit. Ha estat fidel als seus principis i no només ha demostrat que pot guanyar, sinó que és preciós veure'l jugar», declara a la BBC l'exbarcelonista Gary Lineker. I afegeix: «La Premier Legaue i el futbol anglès sempre li estarem agraïts. Perquè sabem que l'èxit és copiat i imitat per altres equips, altres entrenadors, pels nens... Només pot ser bo. El llegat de Guardiola no només serà que haurà portat èxits al Manchester City, sinó també al futbol anglès».

Lineker no és l'únic que ha elogiat Guardiola. El capità del City, el central belga Vincent Kompany, ha dit que si hagués conegut Guardiola «amb 18 o 20 anys podria haver estat el jugador ideal per a ell; crec que hauria millorat molt. A la meva edat encara puc aprendre molt. Una cosa que tenim en comú és que compartim la fam i el desig de mai estar contents i sempre voler més».

El temps ha donat la raó a Kompany, que fa un any defensava Guardiola argumentant que el City era un equip en construcció i que aquesta temporada se'n veurien els resultats. I van encertar. «Ha millorat tots els jugadors», destacava el belga del seu tècnic. Unes paraules que demostren quin tipus d'entrenador és el santpedorenc.

El seu llegat, com diu Lineker, va més enllà de resultats. I també de països. En la seva primera temporada al Barça Guardiola va guanyar el triplet: Copa, Lliga i Champions. I va arrodonir el cicle amb sis títols en un any, sumant-hi la Supercopa d'Espanya, la Supercopa d'Europa i el Mundial de clubs.

En total, Guardiola va guanyar 14 títols en quatre temporades assegut a la banqueta del Camp Nou. Després, va fer les maletes per viure un any sabàtic a Nova York i preparar-se per a nous reptes. El Bayern de Munic, un altre dels clubs històrics del vell continent, va ser la seva següent parada.

Amb el Bayern, el bagenc va guanyar tres lligues en tres temporades. I va arrodonir el palmarès amb dues Copes d'Alemanya, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Li va quedar l'espina de la Lliga de Campions, que tampoc ha aconseguit en dos anys al Manchester City, la tercera parada del seu periple per l'elit del futbol europeu. Però a Anglaterra, Guardiola ha iniciat la construcció d'una dinastia que comença a batre rècords a la complicada Premier League.



Més registres a l'horitzó

Com explica Lineker, el santpedorenc ha acabat imposant el seu estil per guanyar la lliga amb cinc jornades d'antelació. Amb 93 gols a favor, 25 en contra i 87 punts en 33 partits, el City de Guardiola ha batut rècords. I, si no afluixa, pot aconseguir marques encara més importants en una lliga molt complicada.

«La Premier és la lliga més dura que conec. Per l'exigència física, pel clima, per la pluja... més dura que la lliga espanyola i que la Bundesliga», ha assegurat el santpedorenc. És tan dura que cap equip ha repetit títol en l'última dècada: United, Chelsea, United, City, United, City, Chelsea, Leicester, Chelsea i City és la seqüència de campions. Trencarà Guardiola el malefici? La possibilitat de reescriure la història és a les seves mans.