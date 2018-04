El Sallent destitueix el seu entrenador Jordi Capellas

D´una forma inesperada, Jordi Capellas ha deixat de ser aquesta setmana entrenador del Sallent. Encara diumenge va dirigir el conjunt sallentí en el partit davant el líder de Segona Catalana, el Sabadell Nord, que va acabar amb empat a un gol.

La junta directiva del Sallent ha pres la decisió de cessar Jordi Capellas per «un cúmul de petites coses. Ja feia cinc anys que estava amb nosaltres i malgrat que la situació de l´equip a la classificació no és dramàtica, pensem que els jugadors necessiten un revulsiu. Podíem haver esperat a final de temporada, però al final ens hem decidit per destituir-lo ara. En tot cas valorem i molt la seva feina al Sallent al llarg de tots aquests anys» ha comentat Ramon Besora, president del CE Sallent.