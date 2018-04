El Cadí la Seu lliga per una temporada més la capitana Georgina Bahí

El Cadí la Seu ha renovat per una temporada la seva capitana, la pivot gironina Georgina Bahí. Tot i haver protagonitzat una temporada irregular i molt condicionada per la lesió que va patir a la final de la Lliga Catalana, que la va deixar fora de combat els set primers partits de la màxima competició estatal de bàsquet femení, per al club urgellenc la renovació de la jugadora era prioritària.

Bahí complirà el curs que ve la sisena temporada –dividides en dues fases– a la Seu. De fet, és la jugadora que més temporades i partits ha defensat els colors blanc-i-blaus en els setze anys d'història del Sedis Bàsquet a la Lliga Femenina. La direcció esportiva de l'entitat destaca que la pivot, de 190 centímetres, «continuarà aportant la seva implicació, intel·ligència i experiència» a la plantilla que dirigirà, per segon any, Bernat Canut.

Ja assegurada Bahí, el Cadí la Seu disposa amb tota seguretat d'Andrea Vilaró i Ariadna Pujol en el projecte 2018-2019. I es dóna per fet que també continuarà la base Yurena Díaz, que té fins al 30 d'abril per decidir, de forma unilateral, trencar el contracte.