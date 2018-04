Jesús Pelfort és el substitut de Jordi Capellas a la banqueta del Sallent

El manresà Jesús Pelfort ha estat l'escollit. Ell és el nou entrenador del primer equip del Sallent en substitució de Jordi Capellas, que va ser destituït aquesta setmana. Pelfort, que des de fa cinc anys juga al propi Sallent, debutarà demà a tarda en el partit que el seu equip ha de jugar al camp de l'Avià (17 h). El nou tècnic ha comentat que "després de fer fora a Jordi Capellas per un motiu intern, em van proposar a mi perquè agafés l'equip, que està immers en la lluitar per aconseguir la permanència. Abans de prendre una decisió, i per fer les coses correctament, vaig voler parlar primer amb el propi Jordi Capellas, una persona que m'aprecio molt, i amb els capitans, per saber el seu parer. Tothom ho ha vist bé i per això he acceptat, amb la intenció de donar un cop de mà". Jesús Pelfort ha considerat oportú "deixar de jugar, tot que si en un moment puntual fa falta, ho podré fer. Sigui com sigui em sap greu la sortida del Jordi Capellas, amb qui he tingut sempre un tracte exquisit". De cara a la propera temporada tant Jesús Pelfort com el mateix club sallentí han apostat per parlar-ne a final d'aquest exercici. En el cas de Pelfort, ha deixat clar que "no em vull tancar la porta de jugar. Ara bé, d'il·lusió en aquest nou repte no me'n falta".