Les baixes deixen minvat el Manresa per rebre el Mollet

El Manresa no podrà disposar de tots els seus efectius en el partit que demà ha de jugar contra el Mollet al Congost (12 h). Dani Andreu ha vist com s'acumulaven les baixes per diferents motius, la majoria per lesions. Així, el tècnic blanc-i-vermell no podrà comptar amb Agus per sanció i Bernat, Sergi Soler i Noah per molèsties físiques; a la vegada, Florent és dubte pel mateix motiu, tot i que en principi ha d'estar finalment disponible. Qui ja es troba a ple rendiment és Brian, jugador que la setmana passada ja va tenir uns minuts a Manlleu. «És un jugador molt important en el nostre joc ofensiu», ha apuntat Dani Andreu.

Després d'empatar a Manlleu (2-2), els manresans mantenen la segona plaça, la que dóna dret a la promoció d'ascens, amb sis punts d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, la Montañesa; darrere vénen el Can Vidalet i el Vic, aquest amb un partit pendent, a nou punts.

Dani Andreu ha reiterat una setmana més que «sabem el que ens estem jugant i en aquest tram final de la competició ho hem de demostrar al camp». L'entrenador considera que «si som ordenats i constants ens hem d'endur el partit davant el Mollet, un equip dels que al principi de temporada es comptava que seria a la part més alta de la classificació. Ells han estat molt irregulars, amb molts canvis de jugadors i entrenadors, i a hores d'ara encara no s'han salvat ni de bon tros. Al Congost hem de sortir intensos, però sense posar-nos més nerviosos del compte si les coses no surten bé».



L'Igualada al Guinardó

En plena crisi de resultats l'Igualada té demà un partit compromès al camp d'un Martinenc (12 h) que es vol assegurar la segona plaça (podria ser el rival del Manresa si és segon). Els igualadins fa set jornades que no guanyen, amb cinc derrotes i dos empats.