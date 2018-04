Un gran Barça guanya la seva quarta Copa seguida

El FC Barcelona ha arrollat (0-5) aquest dissabte al Sevilla per aixecar la trentena Copa del Rei de la seva història, la quarta seguida, en un recital de futbol i gols que va deixar sentenciada la final del Wanda Metropolità ja amb un 0-3 al descans, el que no va baixar les ganes d'un Barça disposat a curar la ferida de Champions amb el doblet.

Ni rastre de la trasbals culé per la dura eliminació a Roma. El Barça va treure la seva millor versió i va passar per sobre d'un Sevilla més que atordit a la mitja hora, amb un 0-2 en contra. El quadre andalús va estar molt lluny de la seva sisena Copa, va semblar no saber jugar al seu rival a pesar que li va posar contra les cordes fa ben poc en el Pizjuán. La pressió ja d'inici del Barça va desquadrar al seu rival.

Luis Suárez va marcar als 15 minuts, en el primer intent de sortir del seu camp del Sevilla sense cuidar la seva esquena en una pilota llarga de Cillessen, i Messi va fer el segon després d'una floritura de Jordi Alba. L'equip de Vincenzo Montella va viure un vull i no puc davant el bany blaugrana. El tècnic va manar buscar la porteria rival i el Barça va matar en la contra amb Messi i Suárez.

En la segona part, no va haver-hi reacció del Sevilla i sí lluïment blaugrana, de la mà d'Andrés Iniesta. El capità culé, enmig dels alts rumors de comiat del futbol espanyol, va marcar el quart i Coutinho va fer el 0-5.



Fitxa tècnica



0 - Sevilla: David Soria; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Pablo Sarabia (Layún, m. 83), Franco Vázquez (Nolito, m. 86), Correa (Sandro, m. 46); i Muriel.

5 - Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets (Paulinho, m.76), Iniesta (Denis Suárez, m.87), Coutinho (Dembele, m. 82); Luis Suárez i Messi.

Gols: 0-1, m.14, Luis Suárez; 0-2, m. 31, Messi; 0-3, m. 40, Luis Suárez; 0-4, m. 52, Iniesta; 0-5, m. 69, Coutinho, de penal.

Àrbitre: Jesús Gil Manzano (Comitè Extremeny). Va amonestar a Mercado (m. 34), Escudero (m. 38), Iniesta (m. 67), Busquets (m. 74) i Franco Vázquez (m. 74).

Incidències: final de la Copa del Rei, disputada en el Wanda Metropolità de Madrid davant uns 67.000 espectadors.