El Manresa FS no pot fallar a casa davant el cuer Linyola

Emoció a la recta final de la competició de Segona Divisió B, amb l'Eternam Manresa FS encara amb possibilitats d'aconseguir el títol, malgrat que ara mateix ja no depèn només dels seus resultats. Els manresans són segons, a un sol punt del CCR Castelldefels, quan queden quatre jornades per al final de la lliga. En la jornada d'avui (18.15 h), l'Eternam Manresa FS rep la visita d'un Linyola cuer, amb només quatre punts al seu casiller, però encara amb empenta per competir en els partits que li queden a la categoria, que han estrenat aquesta temporada gracies a la renúncia d'un equip valencià. El líder CCR Castelldefels té la visita (18 h) de l'Hospitalet Bellsport, un conjunt que encara lluita per una de les tres places que donen dret a jugar la Copa del Rei el curs que ve.

El rival manresà, el Linyola, va tenir un gran inconvenient a la primera fase de la lliga. Va haver de jugar bona part dels partits de la primera volta a Mollerussa, ja que el seu pavelló va estar sotmès a obres per adequar-lo a la categoria. Entre una cosa i l'altra, el conjunt que visita el Pujolet es troba amb un sol partit guanyat, un d'empatat i 24 de perduts. Així, l'Eternam Manresa ha de sumar els tres punts i posar la mirada a Castelldefels, on l'Hospitalet intentarà posar les coses difícils.