La protesta política centra la cinquena final seguida del Barça a la Copa del Rei

La final de la Copa del Rei comporta tanta càrrega política com esportiva, especialment per part del FC Barcelona, i més concretament en alguns sectors blaugrana que tenen la clara voluntat de fer escoltar les seves reivindicacions respecte a la situació política que es viu a Catalunya.



El Barça afronta la seva cinquena final consecutiva aquest vespre davant el Sevilla. No obstant això, el context polític que envolta el matx fa d'aquesta final una de les més tenses i políticament car-regades dels últims anys. A l'exhibició d'estelades que hi haurà aquesta nit i de xiulets a l'himne espanyol, així com al rei, alguns sectors reivindicatius preparen una marea groga com a símbol de protesta pels empresonaments dels polítics catalans.



Enmig d'aquest context, el Barça va confirmar que jugarà al Wanda Metropolitano vestit de blaugrana, i va descartar seguir consignes d'entitats sobiranistes i socis del club que havien sol·licitat que els jugadors s'enfundessin la samarreta de la senyera.

Reclams i amenaces



Davant la posició d'un sector reivindicatiu blaugrana i els preparatius de protesta previstos per a aquesta nit, el portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va demanar que tots els aficionats siguin «respectuosos» durant la final de la mateixa manera que demana «respecte» per Gerard Piqué, quan aquest rep xiulades amb el combinat nacional.



Un discurs més agressiu va tenir el president del Consell Superior d'Esports, José Ramón Lete, qui va amenaçar amb sancions en cas de xiular l'himne a la final de Copa. Lete, a més, va demanar que en el matx d'avui «no es bar-regi política amb esport» i es respecti la «llibertat d'expressió pels símbols que uneixen tots els espanyols».

La jerarquia del Barça, a la recerca del trentè títol de Copa i quart consecutiu, i el creixement del Sevilla en els últims anys, amb disset finals en diferents tornejos, xocaran de ple en una final que s'estrena en el nou estadi de l'Atlètic de Madrid, el Wanda Metropolitano.



Si la sort somriu als homes d'Ernesto Valverde, aquests tindran a l'abast un doblet, ja que, si gua-nyen la final al Sevilla, es quedaran a un sospir d'aixecar el títol de lliga, quan falten només cinc partits pe al final. Els blaugrana arriben relativament frescos a Madrid després que Valverde concedís descans, en l'últim partit a Vigo, a gairebé tot l'equip que s'aventura com a titular.



Davant seu, un conjunt sevillista que arriba amb dents de serra en el seu rendiment i amb llacunes en el joc que deixen dubtes per enfrontar-se a un potent rival. En tot cas, l'equip es presenta a la final amb set partits consecutius sense guanyar –cinc de lliga i dos europeus–, amb tres derrotes i quatre empats. El Sevilla, però, arriba també amb tots els seus efectius, a excepció del central danès Simon Kjaer.



La primera final de Valverde arriba amb la lliga al sac, però sense la possibilitat de fer possible el desitjat triplet. Així, la Copa del Rei serveix al tècnic extremeny de tranquil·litzant per evitar l'ansietat d'haver perdut l'esperança a la Lliga de Campions. «Quan perds, desitges que hi hagi un partit ràpidament per desfogar-te, i aquest partit és el d'avui. Tenim l'oportunitat de poder tancar aquell petit desencant a Roma», manifestava Valverde.



El tècnic blaugrana no va voler entrar en les protestes i reivindicacions polítiques que es duran a terme aquesta nit. «Sol repetir-se molt quan hi ha una final, i és una cosa recurrent, i com més es parla, més s'infla tot», va comentar.



El darrer precedent entre ambdós equips en aquesta competició va ser el 2016 al Vicente Calderón de Madrid, on el Barça va guanyar 2-0 a la pròrroga.