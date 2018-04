L'Espanyol allunya el Girona d'Europa

El Girona perd pistonada en la seva lluita per entrar a Europa després de caure a Montilivi contra l'Espanyol en un partit en què els de Pablo Machín han pagat la manca de punteria i han estat víctimes de l'alta efectivitat visitant. D'ocasions per marcar, el Girona n'ha tingut un piló, fins a quatre a la primera part de claríssimes entre Juanpe, Pere Pons, Stuani i Portu però cap ha entrat i, en canvi, l'Espanyol ha marcat en la primera que ha tingut gràcies a Gerard Moreno. El davanter barceloní ha sentenciat el partit només començar la represa estabornint un Girona que no s'esperava un cop tan dur i no ha sabut reaccionar. La derrota complica l'anhel·lada plaça europea a l'espera del partit pendent que ha de jugar el Sevilla i del que faci la Reial Societat aquesta tarda.

El Girona encarava el partit amb la moral pels núvols després de la victòria al camp de l'Alabès (1-2) que va reactivar totes les opcions de poder jugar l'Europa League la temporada que ve. Montilivi s'ha vestit de gala per veure el derbi català entre els gironins i un Espanyol que estrenava entrenador, David Gallego. Més de 12.000 persones s'han aplegat a l'estadi en una matinal perfecta de futbol en la vigília de Sant Jordi. Hi havia ganes entre l'afició de victòria. Tant per sumar els tres punts i continuar somiant amb Europa com també per derrotar l'Espanyol i confirmar-se com el segon equip de Catalunya.

El matx ha començat amb el Girona intentant imposar un ritme elevat i l'Espanyol mirant de contenir les primeres embestides locals. Així han arribat les primeres ocasions dels de Machín. Portu ha tingut l'1-0 en un cop de cap després d'un xut de Mojica però la rematada ha sortit, sorprenentment, fora. El murcià ha gaudit, dos minuts després, d'una altra bona oportunitat.

El partit era un monòleg del Girona mentre l'Espanyol amb prou feines passava del mig del camp. Pau López ha hagut d'aparèixer miraculosament per a evitar altre cop el primer gol local en una rematada franca de Juanpe des del punt de penal que el porter gironí ha tret amb el peu quan el gol ja es cantava a la graderia. Montilivi gaudia i vibrava amb el seu equip però el gol no acabava d'arribar. I ja se sap, quan es perdona en futbol, de vegades es paga. Això és el que li ha passat al Girona, que ha vist com en la primera aproximació rival, l'Espanyol s'ha avançat. Ha estat en acció d'estratègia en què Gerard Moreno ha aprofitat una centrada a l'olla d'Aarón Martín i ha batut amb molta classe Bounou (m.42). Els aficionats locals no es creien el que estaven veient. L'Èspanyol treia petroli del no-res mentre el Girona tornaria a desaprofitar dues claríssimes ocasions abans de la mitja part. Primer Portu i després encara en una acció encara més clara Pere Pons van veure com Pau López evitava l'empat abans del descans.

El Girona ha continuïtat amb la mateixa tònica a la represa amb un alt ritme i trepitjant àrea amb freqüència. Així, en una pilota penjada a l'àrea petita entre Portu i Stuani a punt han estat d'empènyer-la al fons de la xarxa però increïblement no ha entrat. I tal i com havia passat a la primera part, l'Espanyol ha respost letalment altre cop. Una pilota a l'esquena dels centrals gironins ha acabat a peus de Gerard Moreno que no ha perdonat per situar un dolorós 0-2 al marcador (m.55). El segon gol ha fet mal als gironins que han vist com tot l'esforç se n'anava a n'orris. El partit hauria pogut quedar dat i beneït al minut 64 quan Baptistao s'ha plantat sol davant Bounou. El marroquí però, li ha guanyat la partida en l'un contra un i ha evitat el tercer.

Amb tot en contra, Machín ha repetit l'aposta de, dia del Betis retirant un ccentral (Bernardo) per fer entrar un davanter (Olunga) i passar a jugar amb una línia de 4 en defensa i dos nous purs a dalt. El kenià n'ha tingut una de bona després d'una centarda de Portu però la seva rematada se n'ha anat als núvols. No hi havia manera. El 0-2 era una llosa massa pesant per a un Girona que ha intentat ficar-se al partit amb un cop de cap d'Olunga i un altre d'Aday que però, han sortit fora per poc. No hi ha hagut res a fer. L'Espanyol, amb els dos gols d'avantatge ha sabut llegir molt bé el partit adormir-lo mentre el Girnoa s'ha diluït en els seus desordenats intents.

Girona: Bounou, Maffeo, Mojica, Bernardo (m.64, Olunga), Ramalho, Juanpe, Pere Pons, Granell (m.79, Granell), Stuani, Borja García (m.69, Aday) i Portu

Espanyol: Pau López, Javi López, Aarón Martín (m.80, Dídac Vilà), Naldo, David López, Carlos Sánchez, Darder (m.70, Granero), Víctor Sánchez, Gerard Moreno, Jurado (m.57, Baptistao) i Sergio García.

Gols: 0-1, m.42, Gerard Moreno; 0-2, m.55, Gerard Moreno.

Àrbitre: Alberola Rojas (Comitè Castellanomanxec). Ha amonestat Aday (Girona) i Carlos Sánchez, Víctor Sánchez (Espanyol)

Incidències: 12.313 espectadors a Montilivi amb la presència del president del Parlament de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, a la llotja.