L'Eternam Manresa goleja el cuer Linyola i es classifica per jugar la Copa del Rei

Golejada contundent i sense pal·liatius. L'Eternam ManresaFS va infligir ahir, al Pujolet, al Linyola, cuer de la classificació, una inapel·lable golejada que permet als deixebles de Gerard Floriach mantenir la segona posició de la classificació, a només un punt del líder, el CCR Castelldefels.

Els costaners es van imposar ajustadament al quart classificat, l'Hospitalet Bellsport, per 4 a 3. Aquest marcador, d'una banda, impedeix als manresans recuperar el lideratge de la competició, però, d'altra banda, té un efecte secundari beneficiós: els permet avantatjar-se d'onze punts els del Barcelonès quan només queden nou punts per jugar i certificar, de forma matemàtica, la classificació dels bagencs per disputar la Copa del Rei la propera temporada, per primera vegada en la dilatada història de l'entitat.

Cinc fuetades en onze minuts

Els blanc-i-vermells van segellar el triomf davant el conjunt lleidatà en onze minuts de joc efectiu. Els primers seixanta segons del matx van insinuar que el partit permetria gaudir d'un marcador ben assortit de gols. Carles Corvo no va esperar ni trenta segons a avançar l'Eternam Manresa a l'electrònic, però certa relaxació defensiva i el capriciós joc dels rebots van propiciar que David empatés abans d'exhaurir el primer minut. Aquest contratemps va esperonar els locals, que, en els deu minuts següents, van sotmetre el seu oponent amb un ràpid i vistós joc combinatiu que va donar com a fruit, primer, els gols de Corvo i Lavado (minut 4) i, després, el parell transformats per Fouad i, altra vegada, Lavado (minut 11).

Marc va reduir el substancial avantatge de quatre gols adquirit pels manresans tres minuts després, però Pau Albacete el va resituar a l'electrònic abans del descans (6 a 2).

La segona meitat es va iniciar tal com ho havia fet el primer període: amb un gol de Carles Corvo abans de complir-se el primer minut. El partit estava sentenciat però el Linyola no es va rendir davant l'evident superioritat tècnica i tàctica dels blanc-i-vermells.

Els lleidatans van suplir les seves mancances amb actitud competitiva. En el seu coratjós intent d'impedir un marcador encara més engruixit, els seus jugadors es van defensar amb energia i una agressivitat excessiva que els àrbitres no van saber aturar.

Malgrat aquesta circumstància, la diferència al marcador no va deixar de créixer. Carles Corvo va signar el seu quart gol de la tarda, Lavado va incrementar el seu haver fins a tres gols i Josan i Fouad es van afegir a l'espectacle transformant dos gols cadascun.

La propera setmana l'Eternam Manresa visitarà la sempre difícil pista de l'Olímpic la Floresta, equip que lluita per eludir el descens de categoria, amb l'obligació de guanyar per continuar pressionat un Castelledefels que es desplaça a la pista del cuer, Linyola.