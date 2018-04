Una maneta al Sevilla per acomiadar el rei Iniesta en la quarta Copa seguida

Sens dubte, el millor Barça de la temporada. Amb l'equip de capçalera i una ocasió perfecte per curar les ferides del passat, com l'eliminació de la Champions, el Barça va sortir amb la idea d'oferir el millor comiat possible a Andrés Iniesta i d'enamorar els seus seguidors. Quan es juga bé a futbol, la valoració d'un trofeu menor, i per descomptat d'un doblet, es multiplica.

La sonada xiulada a l'himne va quedar en un segon pla quan la pilota va començar a rodar sobre la gespa. El Barça, a diferència de la gran majoria de partits aquesta temporada, va sortir a mossegar des de l'inici, conscient que l'especulació i el conservadorisme són dos ingredients equivocats per cuinar el plat de la victòria.

En els primers minuts, els homes d'Ernesto Valverde van seguir el guió habitual, és a dir, defensa a través de la posició i pressió molt avançada que provocava les pèrdues dels jugadors sevillistes. Poc va tardar el conjunt blaugrana a gaudir de les primeres ocasions. Messi, al minut vuit, va executar a la perfecció un llançament de falta directa que no va entrar a porteria per la magistral aturada del porter sevillista, Soria.

La pressió blaugrana en els primers minuts del matx va provocar una petita reacció del Sevilla que va decidir donar de la seva pròpia medicina al Barça i pressionar la seva sortida de pilota. El pla no era del tot dolent si no es té en compte que Cillessen és un jugador de camp més amb la pilota als peus. El porter de la Copa blaugrana va refusar una pilota de la pressió sevillista que va creuar tot el camp i va anar a parar als peus de Coutinho, qui va rebre l'esfèrica a l'esquena de la defensa i es va plantar sol davant el porter. En l'últim segon, el brasiler va cedir la pilota a Luis Suárez, qui va rematar a porteria buida per fer el primer gol i el seu 150 amb la samarreta del Barça. Coutinho, a més, va fer la seva sisena assistència a la competició.



La societat de les grans ocasions

Feia alguns partits que no es trobaven, però la connexió Messi-Jordi Alba apareix en els millors moments. Amb un convidat de luxe com és Andrés Iniesta, la ben entesa entre els dos jugadors blaugrana va ser massa per a un Sevilla abatut des de l'inici.

La jugada del 0-2 es va iniciar al vèrtex esquerre de l'àrea amb una paret entre Iniesta i Alba. Aquest darrer arribava fins a la línia de fons i només li va fer falta alçar un moment la mirada de la de la pilota per trobar Messi. La primera vegada que ho va intentar la va refusar el defensa, però a la segona i amb un magistral taló, l'esfèrica arribava a les botes del crac blaugrana, que no perdonava.

La sensació a la mitja hora de partit és que la final s'havia acabat. No tant per l'actitud d'un Sevilla que, amb menys eficàcia que encert, mantenia la pressió i provava d'arribar a la porteria blaugrana, especialment per la banda dreta amb Jesús Navas, sinó més per la qualitat dels atacants del Barça.

L'equip culer tenia ganes d'exhibir-se i d'anar per feina. Així, abans del descans, Messi es va inventar una gran passada en profunditat a Luis Suárez, qui es va plantar davant Soria i no va dubtar per fer el 0-3 abans del descans. Un gol que va ser la sentència definitiva per a un Sevilla molt tocat anímicament.



Era el gran protagonista de la final i no va decebre. Andrés Iniesta, en el que pot ser l'última final amb el Barça, va donar un recital al Wanda Metropolitano. Un recital que va culiminar realitzant el quart gol del seu equip només començar la segona part. Novament una combinació entre Messi deixava Iniesta sol davant Soria i amb sang freda retallava el porter sevillista i feia un gol celebrat entre llàgrimes i felicitat.

Els blaugrana lluny d'afluixar el ritme buscava eixamplar el marcador. Primer una rematada de Messi que desvia Soria i en el seu refús Umtiti l'estavella al pal, i després Sergio Busquets en un xut de fora l'àrea que surt fregant el pal.

Les arribades en comptagotes del Sevilla eren neutralitzades per una sòlida defensa culer. La més clara, un mà a mà de Sandro amb Cillessen que va refusar el porter holandès amb els peus, tancant una brillant actuació. La mitja hora que quedava per acabar el partit va ser un autèntic malson per al Sevilla.

A base d'insistir, el Barça es va trobar amb el 0-5 en un penal després d'unes clares mans de Lenglet. Coutinho va posar la cirereta al pastís i va tancar la victòria des dels set metres. El brasiler va arrodonir una final que passarà a la història, entre d'altres, per la gran ovació que va rebre Iniesta en ser substituït.

El resultat deixa un Barça reforçat i amb opcions d'aixecar el segon títol de la temporada el pròxim diumenge, i a un Sevilla que pot deixar escapar les competicions europees.

I el quedarà per sempre sense reposta a la ment dels culers és: per què ara sí i a Roma no.