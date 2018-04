El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda) ha perdut la 'pole position' aconseguida en el Gran Premi de les Américas per "entorpir" al seu compatriota Maverick Viñales durant la sessió de qualificació celebrada aquest dissabte.





El de Cervera, que va repetir el seu domini a Austin per sisè any consecutiu, no partirà finalment des de la 'pole' en ser sancionat. La penalització per a Márquez serà de tres posicions ala graella de sortida.D'aquesta manera, Marc Márquez sortirà des del quart lloc i serà Viñales (Yamaha) qui parteixi des de la 'pole'. El segon lloc serà per a Andrea Iannone (Suzuki) i el tercer per a Johan Zarco (Yamaha).