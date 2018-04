Estrena triomfal de David Gallego a Primera Divisió

«Marxem amb una sensació molt positiva, el treball ha estat brutal». Així de content i satisfet es mostrava ahir David Gallego després de guanyar 0-2 a Montilivi. Un debut somiat per al surienc com a tècnic de Primera Divisió, ressuscitant un Espanyol que feia cinc jornades que ni marcava ni guanyava. I ho va fer a Montilivi, un estadi que aquesta temporada viu una festa constant per la bona trajectòria del seu equip, que ahir va fer un pas enrere en les aspiracions de jugar competició europea el curs que ve.

Era un duel de dinàmiques oposades i l'Espanyol va capgirar la seva com un mitjó de la mà de Gallego. «En un dia, l'equip m'ha mostrat la seva predisposició per sortir endavant», va destacar el bagenc, que va reconèixer que marxaven «reforçats» i amb «sensació molt positiva». I amb tres punts que deixen l'equip amb onze de marge sobre el descens quan queden quatre jornades.

El surienc només havia dirigit un entrenament amb l'equip, dissabte al matí, i s'havia imaginat un partit diferent: «Esperàvem dominar amb centrades laterals amb la incorporació dels mitjapuntes, tot i que hem estat una mica espessos amb la pilota. Ens han tret moltes centrades laterals, hem defensat bé però podem millorar en la recuperació».

Gallego va lloar el comportament dels seus nous futbolistes: «Busquem alternatives, els nostres jugadors són tan intel·ligents que poden buscar solucions. Podem canviar el sistema, però no la idea de joc. La gent veterana m'ha estès la mà, m'han rebut molt bé, em trec el barret davant d'ells, em poden donar molta informació. Des de la iniciació, volem generar avantatges amb la pilota. És cosa d'idea de joc, no de sistema. El nivell d'interpretació dels jugadors és altíssim».



Reinvindica la seva proposta

David Gallego, que dissabte va agrair al club la confiança mostrada pel club, va deixar clar ahir que arriba amb les idees molt clares i amb la intenció d'aplicar la seva visió del futbol, malgrat la seva interinitat al càrrec: «La nostra proposta és a través de la pilota, amb això hem de créixer i treballar. L'equip ha canviat poc, la predisposició ha estat total, hem tingut molt sacrifici, una mica més de pausa en el segon temps». I va explicar que «hem de créixer a través del compromís. Guanyar el Girona al seu camp no és gens fàcil. Estem molt contents».

A més, Gallego va expressar un desig de millora per a les properes jornades, en les quals buscarà un canvi respecte al seu predecessor: «Intentarem créixer amb una altra aposta diferent de la de Quique Sánchez Flores. Creixerem a través de l'esforç, el compromís i la feina». Per tal de fer-ho, Gallego espera que hi hagi calma al vestidor: «L'equip és a un punt de la salvació, això ens ha de donar tranquil·litat per executar les nostres idees. Amb la pilota hem de tancar l'equip rival al seu camp, hem de defensar amb la pilota».

El surienc va tenir un debut somiat a Primera i ara té quatre jornades més per reivindicar-se abans de tornar al filial per disputar els play-off d'ascens a Segona Divisió B. Una oportunitat d'or que el pot reforçar per al futur.