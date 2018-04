El Sallent sentencia l'Avià en un calorós enfrontament

L'Avià va esvair totes les seves petites opcions de lluitar per la permanència després de caure per un clar 0-3 davant d'un efectiu Sallent. Ambdós equips van disputar un partit molt lent a causa de la forta calor que va caure damunt el camp berguedà. El conjunt visitant va aprofitar la seva bona col·locació defensiva per sortir i fer mal al contraatac. Uri Martínez va culminar a la perfecció un efectiu contraatac per desfer l'empat en el marcador a mitjan primera meitat. Deu minuts més tard el mateix Uri Martínez va ampliar les distàncies amb el segon gol.

Amb aquest resultat de 0-2 es va arribar al descans. A la represa els jugadors avianesos van intentar pressionar per reduir distàncies però no van inquietar en cap moment la porteria sallentina. Els visitants van sentenciar els tres punts amb el tercer gol a mitja segona part, 0-3.

Amb aquesta derrota l'Avià gasta el seu darrer cartutx abans de visitar el Ripollet, mentre que el Sallent buscarà encarrilar la permanència rebent la Sabadellenca.