David Checa cau i no pot repetir victòria a les prestigioses 24 Hores de Le Mans

El pilot santfruitosenc David Checa, a l'equip francès GMT-94 Yamaha amb l'italià Niccolo Canepa i el francès Mike Di Meglio, no va poder repetir la victòria de l'any passat a les 24 Hores de Le Mans, al circuit francès de Bugatti, segona prova puntuable del Campionat del Món de resistència.

El motiu, la caiguda de Checa quan liderava la carrera amb 5 voltes d'avantatge sobre el segon classificat. Eren les 9 del matí i només faltaven 6 hores per finalitzar. Encara que Checa no va patir cap lesió i va poder portar la Yamaha fins al box, on van reparar diferents elements, com el radiador, el carenat, el tanc o el manillar, l'equip va perdre més de 20 voltes.

La victòria vaser per a l'equip francès d'Honda, amb Freddy Foray, Josh Hook i Alain Techer, que van donar 843 voltes. El GMT-94 de Checa va remuntar fins a la desena posició, amb 823 voltes.

L'edició 2018 de les 24 Hores de Le Mans ha estat molt dura: de les 60 màquines que van començar només en van finalitzar 40.