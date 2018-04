L'exporter del Barça Pinto prepara el llançament del seu primer disc en solitari

L'exfutbolista José Manuel Pinto, conegut en el món de la música com Pinto 'Wahin', ha signat per la discogràfica Sony Music Latin. Pinto 'Wahin' es troba actualment gravant el seu primer àlbum en solitari, en què participaran nombrosos convidats reconeguts mundialment i per al qual ha decidit formar 'trident' compositiu amb Raúl Cabrera (Andy & Lucas, María Toledo, Sarayma, CCCO) i Juanma Leal (David Bisbal, Carlos Baute, Piso 21).

"És per a mi un honor i un enorme repte afrontar aquest nou projecte i començar aquesta etapa de la mà d'un 'club' tan gran com Sony Music Latin, els que em van donar suport des dels temps en què produïa als meus antics artistes i sempre em han fet sentir part de la seva família ", explica Pinto. José Manuel Pinto, que va militar com a porter en Betis, Celta i Barcelona, ??ha conreat incessantment la seva vocació musical des dels 14 anys. Pinto és enginyer de so i té un màster en producció musical.

Des que l'any 2000 va fundar Wahin Makinaciones, el seu propi segell discogràfic, el productor i compositor gadità ha destacat en el gènere de la música urbana sota el nom d'artístic de Pinto Wahin, tot i que no es tanca a aquest estil.

En 2016 va guanyar un Latin Grammy al Millor àlbum flamenc pel seu treball a 'Ámame com soy' de Niña Pastori, en què va participar com a enginyer de so. Així mateix, algunes de les creacions d'aquest polifacètic productor han estat incloses en bandes sonores de pel·lícules de Hollywood ( 'L'Havana' a Fast & Furious 8, recentment nomenada a un Billboard Music Award, i 'Papi Papi' a Ride Along 2).

A més, ha treballat amb artistes internacionals de la talla de CCCO, Orishas, ??Cypress Hill, Soprano, Messiah, Sarah Lenore o Anna Karina, així com amb nacionals com Ruth Lorenzo, Chenoa, Dasoul o Kiko i Sara, entre d'altres.