Les noies de l'Egiba entren a la final de Primera Divisió per la porta gran

Objectiu acomplert. L'equip femení de l'Egiba ha aconseguit a Palma de Mallorca la permanència a la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artista. A més, s'ha classificat en un brillant tercer lloc a la fase regular (dues competicions), fet que li permet participar a la gran final, que tindrà lloc al Nou Congost el proper mes de juny (dies 16 i 17) amb els quatre millors equips estatals (en aquest cas, el Xelska, el CG Salt, l'Egiba i el CGA Hospitalet).

Amb la formació més joves de la competició (de 12 a 15 anys), integrada per Andrea Carmona, Lorena Medina, Carla Font, Mar Palliso, Berta Franquesa, Laia Font i Aina Solà, i el reforç de la portuguesa Ana Filipa Martins, l'Egiba ha repetit a Palma la tercera plaça també aconseguida a la primera fase, a Gijón, també per darrere del Xelska de Palma de Mallorca i del CG Salt de Girona.

L'equip de l'Egiba és entrenat per Xavi Casimiro i Míriam Font. Casimiro ha comentat que «les noies han competit molt bé. S'han sentit molt segures amb l'Ana Filipa Martins al seu costat. Ella ha participat en les paral·leles amb un exercici retallat perquè surt d'una lesió. Ella ha donat seguretat a unes gimnastes joves que han anat de menys a més a la competició. Sigui com sigui, ha estat una gran experiència. Ara, amb els reptes inicials aconseguits, estem molt il·lusionats per poder competir a casa amb el nostre públic. A partir d'ara ja ens preparem per aquesta gran final del juny. A Palma de Mallorca han organitzat una competició molt maca, molt espectacular visualment, amb un speaker que amenitzava cada jornada. Hi havia molt ambient a les grades del poliesportiu Germans Escalas de Palma de Mallorca».

Ana Filipa Martins és un referent europeu en gimnàstica artística femenina. Ha estat finalista a mundials i europeus i ha pres part en un grapat de proves de la Copa del Món i va ser als Jocs Olímpics de Rio el 2016.

La Lliga Iberdrola, amb l'aixoplug de la Federació Espanyola de Gimnàstica, és una competició que s'estrena aquesta temporada amb els equips dividits en tres categories, després de la fase classificatòria que es va fer a Girona. A partir d'aquí, cada curs hi haurà ascensos, descensos i promocions en les tres divisions i un podi absolut de Primera Divisió, al qual hi opta l'Egiba.

A Palma hi han participat 22 clubs pertanyents a vuit federacions autonòmiques.