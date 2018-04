El Dakar de les BTT és un pol d'atraccció

Ciclisme de muntanya amb filosofia Dakar. Això és la Gaes Titan Desert by Garmin, una competició per etapes al Marroc en què l'orientació i la navegació juguen un paper important. Diumenge s'iniciarà la tretzena edició d'una cursa en la qual la duresa bé marcada sobretot per la llarga distància de les etapes (6), tenint en compte que es fan amb BTT. Com passa també en el Dakar, entre els participants hi ha aquells que surten a gunyar o fer una bona classificació i altres que acabar ja els és una gran recompensa.

Aquesta tretzena edició estarà marcada per una més que notable presència d'equips i corredors de la Catalunya Central. El TBellès Cannondale Gaes by Sural aportarà set ciclistes: Roberto Bou, José Luis Gómez, Cristofer Bosque, Guillem Muñoz, Xavier Martí, Jorge Chico i Olga Echenique, alguns d'ells amb una dilatada experiència a la mateixa Titan Desert i altres per a qui serà la seva primera experiència. El TBellès ha fet de la Titan Desert una de les cites més importants de l'equip.

A les seves files, Roberto Bou va acabar segon l'edició del 2017, i José Luis Gómez Selu és un clàssic de la Titan Desert, on ha guanyat diverses etapes. El ciclista de Puig-reig Cristofer Bosque porta una llarga trajectòria al TBellès amb un gran rendiment. El santfruitosenc Guillem Muñoz arriba al TBellès cedit pel seu actual club i es compta amb la seva experiència per ajudar l'equip. El santpedorenc Xavier Martí s'estrena a la competició en la categoria màster juntament amb Jorge Chico, encara que aquest sí que hi ha corregut. I també la cubana Olga Echenique, guanyadora el 2015. El TBellès és l'encarregat, amb el seu equip de mecànics i fisioterapeutes, de donar cobertura logística al grup total de participants de laTitan Desert.

D'Igualada, seran a la prova Jordi Gomà, en la seva quarta participació, Genís López i Ferran Bosque. També de l'Anoia, Bonaventura Claramunt (Sant Martí de Tous). Del Bages, David Pons (Manresa) i David Crespillo (Súria), i del Baix Nord, José Luis Reyes (Collbató).



Les germanes Navarro

En l'àmbit femení, destaca la presència de les germanes manresanes Marta i Laura Navarro. També la més jove de les participants és de Manresa, Clàudia Martínez, de només 21 anys.

Per a Laura Navarro, aquest serà el primer cop que pren part a la Titan Desert. Com la seva germana Marta, prové del món del bàsquet (són bessones), tot i que des de fa uns anys s'han dedicat a les proves de resistència, sobretot corrent: «Van provar diferents disciplines i fins i tot havíem participat en triatlons, fins que l'any passat ens van proposar fer la Titan Desert en BTT. Havíem fet alguna cosa de ciclisme però no amb bicici de muntanya. Ens vam preparar, encara que jo al final no vaig poder-hi anar, i la Marta va ser cinquena de la general femenina. Aquest any, ella repeteix i jo m'estreno. Ja hem fet unes quantes curses per etapes i crec que anem preparades, tot i que en una prova com la Titan hi ha factors que no pots controlar ni tampoc entrenar. Es preveu una edició molt dura, amb grans desnivells. Ecòmicament, tenim el suport de Vins Collbaix».