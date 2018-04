El campionat estatal: l'enèsim repte de l'atletisme manresà

Tot i la brillant vuitena plaça aconseguida l'any passat, una posició històrica i que fins i tot es podria qualificar d'inesperada, tenint en compte el potencial rival que hi ha, l'Avinent Club Atlètic Manresa té la permanència com a objectiu en la que serà la seva quarta participació de l'equip femení a la màxima categoria estatal, la Divisió d'Honor. Competiran amb les entitats atlètiques més grans, com poden ser el FC Barcelona o bé el Playas de Castellón, sobretot.

Així, el proper dissabte, l'equip absolut femení de l'Avinent CA Manresa donarà el tret de sortida al campionat d'Espanya de clubs femenins de Divisió d'Honor 2018. La cita és a l'Estadi Joan Serrahima de Barcelona, a partir de les 17 h, davant el totpoderòs FC Barcelona, un també inabastable AA Catalunya i el Tenerife CajaCanarias. Les noies de l'Avinent CA Manresa buscaran l'objectiu d'aquest exercici amb lluita, entrega, il·lusió, fermesa, i el patiment fins al darrer metre, que són l'ADN de la formació. I seguiran sent els valors que plantejaran les manresanes durant tota l'actuació en aquest compromís i durant tot el campionat.



Mateix reglament

Aquest campionat té enguany el mateix sistema de competició de les darreres edicions. Dues jornades prèvies amb dues atletes per prova (aquest dissabte, 28 d'abril, i el dissabte 19 de maig), i la jornada final el 16 de juny (final pel títol i final de permanència amb vuit equips en cadascun dels dos grups), amb una atleta per prova.

La formació manresana no difereix gaire de la classificació que va assolir el 2017, la millor de l'història de l'entitat, en ocupar la vuitena posició final en Divisió d'Honor. Però, tot i això, les poques variacions fan que siguin molt sensibles en una formació en què el 80% de l'equip l'integren membres des de l'escola de l'entitat manresana.

L'Avinent CA Manresa no pot comptar aquesta vegada amb l'obstaculista Najwa Chouati, que es troba becada a l'Universitat de Lindenwood (Missouri), ni amb la migfondista Aniria Mata, que va patir una greu lesió fa pocs dies que l'apartarà de competició en la present temporada. Tanmateix, seguiran absents la polivalent Emilia del Hoyo i la migfondista Nuria Tió, que segueixen cursant estudis universitaris a Sacramento i California, respectivament, als Estats Units.

A més, per dissabte, la llançadora Montse Montañés, que es troba fent una estada temporal d'estudis a l'estranger, no podrà participar. Per altra banda, la migfondista balear Marina Petkova, que tant bon rendiment ha donat al club en aquests cinc anys de en què hi ha format part, s'ha agafat un any sabàtic de competició.

En l'apartat d'altes, s'ha incorporat la tortosina Mireia Guarner, que pot donar solidesa a l'apartat de fons de l'entitat. Tanmateix, cal remarcar que la nova fornada d'atletes de l'entitat va agafant més protagonisme dins la formació. Entre aquestes, hi ha Laia Solà, Marta Riera, Judith Devers, Bethelhem Manzano, Anna Cabrera, Meritxell Tarragó o Judith Sellarés.