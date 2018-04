Athletic Vilatorrada, projecció de qualitat

El Futsal Athletic Vilatorrada es troba en un moment dolç. Fa cinc anys, aquest club va néixer d'una conversa espontània entre amics que volien unir esforços perquè tothom que volgués practicar el futbol sala a Sant Joan de Vilator-rada ho pogués fer. Ara, l'entitat presidida des del seu neixament per David Antoine López, ha patit un creixement molt important i ha passat dels 10 equips de l'any passat als 17 en la temporada actual. «La clau és que som un club en què hi treballa gent amb moltes ganes. No discriminem ningú, tothom que vulgui jugar a futbol sala, independentment del nivell, ho pot fer aquí», assegura López.

Una de les novetats importants és el canvi de junta que ha efectuat el club santjoanenc. «Hem canviat la junta però la filosofia és la mateixa. Som una família i ens ajudem tots entre tots», explica López. A més, enguany, el club ha incorporat la figura d'un entrenador de porters, Santi Simón, i de la fisioterapeuta Montse Blanco.

En la temporada actual, les regnes de la coordinació les han agafat Dani López i Adri López, amb l'ajuda de Jairo Molero. «La seva tasca, així com la de tots els entrenadors, és clau pel bon moment del club. És un luxe treballar envoltat de gent tan predisposada», explica López.

Aposta pel futbol sala femení

Els santjoanencs poden presumir d'haver fet una gran feina pel que fa al futbol sala femení. El club ha aconseguit cobrir tres línies des del base femení, el juvenil cadet i el sènior, en només una temporada. «Des del principi teníem clar que el futbol sala femení seria una pota clau en el nostre projecte i no hem deixat de treballar en aquest sentit», exposa el president.

Esportivament, l'entitat també es troba en el millor moment de la seva curta història. Ara per ara, tres equips ja han assegurat l'ascens i dos més poden fer-ho en les següents jornades. Cal destacar que el prebenjamí negre va gua-nyar la seva primera lliga escolar.

«Els valors que volem transmetre són el respecte i la il·lusió per al futbol sala. El fet de no només defensar un equip, sinó defensar també l'escut», conclou López.