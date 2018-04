Iniesta posa el punt i final a la seva carrera al Barça

El centrecampista del FC Barcelona Andrés Iniesta ha fet públic aquest migdia el seu adéu al club a finals d´aquesta temporada. Visiblement emocionat, el capità blaugrana ha comparegut a la Ciutat Esportiva Joan Gamper envoltat d´amics, familiars i companys de vestuari per fer oficial el que era un rumor àmpliament difós en el món del futbol.

Iniesta ha justificat el seu adéu explicant que, a títol personal, no es perdonaria el fet d´estar al Barça sense poder donar el millor de si mateix a nivell físic i mental. A més, també ha aprofitat per donar les gràcies al club i a la Masia explicant que ´gràcies a ells sóc com sóc´.

Tot i que no ha volgut fer oficial on continuarà la seva carrera esportiva, Iniesta sí que ha tancat la porta a seguir jugant a qualsevol club europeu per 'no competir' amb el Barça.

El futbolista manxec posa d´aquesta manera el punt i final a tota una vida com a blaugrana, entitat a la que va entrar l´any 1996, amb només 12 anys. Al llarg dels seus 16 anys com a futbolista del primer equip, Iniesta ha guanyat 31 títols, que s´ampliaran a 32 amb el guardó de Lliga que el Barça aixecarà en els propers dies.