«Tot i la prematura eliminació, a l'estatal vaig gaudir d'una bona experiència»

Aina Rueda, baganesa de dotze anys que estudia sisè de primària, és una de les joves futbolistes més talentoses de les nostres comarques, tal com demostra el fet que va prendre part en el campionat d'Espanya sub-12 que es va fer el mes passat a San Pedro del Pinatar, a Múrcia. Rueda va tenir molta presència en els quatre partits que va disputar el combinat català i, a més, va poder anotar un gol davant La Rioja.

Quan et vas iniciar en el món del futbol?

Vaig començar als cinc anys i ho vaig fer gràcies a Clàudia Pons, la meva tieta, que m'ho va encomanar. Vaig fer els primers passos al Baganès, que des de l'any passat es va transformar en l'Alt Berguedà actual.

Enguany jugues amb l'aleví A del club, que és desè al grup 8 de Segona Divisió. Com valores la temporada?

Crec que estem fent una bona temporada. L'objectiu inicial era mantenir la categoria, i ho vam aconseguir quan faltaven deu jornades per al final.

A més, el mes passat vas disputar el campionat estatal sub-12 amb l'equip català. T'ho esperaves?

En un principi ens van cridar tant a mi com a la meva germana Jana per a la primera preselecció, on hi havien unes quaranta jugadores, totes elles de gran nivell. Per aquest motiu no esperava estar entre les catorze escollides.

Quin repte us vau marcar a l'inici de la competició?

L'objectiu era arribar lluny i, fins i tot, la seleccionadora, Natàlia Arroyo, ens va fer veure que teníem opcions de guanyar el torneig. Però ens va tocar un grup bastant complicat i no vam poder arribar als quarts de final.

En el primer partit vau gua-nyar les Canàries per 1-0, però en el segon us vau topar amb Madrid, que va acabar guanyant el torneig. Quines van ser les claus de la derrota per 1-2?

Crec que vam fer un bon partit, però també és cert que ens vam trobar un gran rival que ens va posar les coses molt díficils i al qual no vam poder superar.

Tot seguit vau tenir una nova decepció, en aquest cas contra València, per 2-0.

En aquest partit ens van entrar els nervis i no vam jugar gaire bé, vam estar desencertades de cara a porteria.

Finalment, us vau acomiadar amb una golejada davant La Rioja per 4-0.

Sí, vam jugar amb poca pressió, ja que no podíem accedir als quarts de final. A més, vaig jugar de punta i vaig poder fer un gol, amb una rematada en què vaig superar el porter per sota les cames. Tot i la prematura eliminació, vaig gaudir d'una bona experiència, ja que vaig tenir molts minuts i vaig poder conèixer moltes altres jugadores de nivell.

Quins són els teus propers objectius?

A curt termini, tenim el torneig MIC d'Andorra, el juny, al qual anirem amb la intenció de donar bona imatge, independentment dels resultats. Més endavant, m'agradaria poder-me guanyar la vida amb el futbol, tot i que sóc conscient que és molt complicat.

Aquest curs has jugat de central, de lateral esquerre, al mig del camp i com a punta. Quina posició prefereixes?

M'agrada més jugar de central.

Aquest curs has rebut trucades d'altres clubs que estan interessats en tu i la Jana.

Sí, ens han contactat el Barça, l'Igualada i el Riuprimer, però si haguéssim de decidir ara, ens quedaríem a l'Alt Berguedà, hi estem molt a gust.

Quins són els teus punts forts i dèbils com a jugadora?

Em diuen que tinc una bona forma física, però en canvi he de millorar la velocitat i la punteria.