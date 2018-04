El Manresa fa front a una jornada que pot marcar molt

«Aquesta jornada pot tenir una gran incidència per a l'esdevenir final. Si la Grama no aconsegueix treure el seu partit amb el Lloret i nosaltres som capaços de vèncer a Montcada, crec que encara podrem lluitar pel lideratge. Sigui com sigui, hem de mirar a dalt perquè sinó surt bé almenys poguem assegurar la segona plaça». Així d'optimista es mostrava ahir el tècnic del Manresa, Dani Andreu, ja que considera que la Grama encara no ha assegurat la primera posicio: «M'han dit que no està bé la Grama. A veure si fallen i nosaltres podem vèncer. Això sí, nosaltres en un camp molt complicat. També hem d'estar pendents del Can Vidalet-Montañesa i del Cardedeu-Vic per al segon lloc».

El Manresa juga demà a casa del San Juan de Montcada (12 h). Segons Andreu, és el camp «més especial de la categoria per l'ambient, les mides i l'estil de joc dels jugadors. Aquest equip posarà a prova si realment estem preparats per anar a totes en aquest tram final de la lliga. Volem guanyar per l'equip però també per dedicar-li la victòria al directiu Josep Piqueras, traspassat aquesta setmana».

Per jugar a Montcada, Dani Andreu recupera Florent i Agus, té el dubte de Bernat i són baixa Sergi Soler (li han confirmat el trencament dels lligaments encreuats del genoll) i Noah.

El líder, a Igualada

El San Cristóbal, líder al grup 2, serà el rival de l'Igualada demà a la tarda (17 h). Mentre els egarencs, entrenats per l'exentrenador de l'Avià Oliver Ballabriga, han guanyat els darrers cinc partits, els igualadins porten una mala ratxa de vuit enfrontaments sense victòria i amb sis derrotes.