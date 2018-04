Vettel sortirà primer a Bakú

El pilot alemany de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) ha aconseguit la 'pole position' al Gran Premi d'Azerbaidjan, la tercera primera posició de la temporada per a ell, i partirà al costat del britànic Lewis Hamilton (Mercedes), mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren) començaran la prova a Bakú novè i tretzè, respectivament.

El de Heppenheim ha aconseguit la 'pole' en una jornada marcada per les banderes grogues i per la igualtat entre els pilots de dalt. De fet, s'ha endut el premi amb una diferència de menys de dues dècimes respecte a Hamilton, que s'ha mostrat fort durant tota la sessió. A més, el finlandès Valtteri Bottas (Mercedes), que sortirà tercer, també ha tingut la seva oportunitat per fer-se amb la primera plaça.