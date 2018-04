L'Avinent obté la tercera plaça en la jornada inicial de la Divisió d'Honor

L'Avinent Manresa va aconseguir la tercera posició en el primer quadrangular de la Divisió d'Honor Femenina, que es va dur a terme a les pistes de l'estadi Joan Ser-rahima de Barcelona. Les manresanes van aconseguir un total de 166.5 punts i es van quedar a només mig punt de la segona plaça, que va ser per a l'AA Catalunya. El FC Barcelona, amb 222, va ser el flamant vencedor de la trobada, mentre que el Tenerife Caja Canarias va ser el quart classificat amb 125.5 punts.

A més del resultat obtingut, el conjunt manresà també va assolir quatre victòries parcials: Marina Guerrero es va imposar en els 3.000 obstacles amb un temps de 10.58 minuts, Sofía Zorrilla ho va fer en alçada amb un registre de 1.72 metres (nou récord de Manresa absolut), Mònica Clemente, en perxa amb una marca de 4.10 metres, i l'equip format per Judit Devers, Laia Solà, Meritxell Tarragó i Mònica Clemente, en el relleu de 4x100.

Un total de dotze podis



Les bagenques també van obtenir quatre segones posicions (Paula Raul en 100 tanques i en llargada, Ainhoa Martínez en disc i Mar Juárez en 5.000 metres marxa) i quatre terceres (Laia Solà en 100 metres, Marina Guerrero en 800, Ángela López en 400 tanques i Ainhoa Martínez en pes), i tot sumat fa un total de dotze podis. A més, també es van batre moltes marques personals, entre les quals la de Judith Canal en 200 metres i la de Tarragó en 400 m.

Lleonart es mostra satisfetEl director esportiu de l'Avinent Manresa, Joan Lleonart, es va mostrar molt satisfet de la feina de l'equip: «Crec que és el millor encontre a dues atletes per prova que hem fet mai. Era una trobada molt més complicada que les primeres de l'any passat. Teníem molt difícil quedar segones i mai havíem estat tant a prop del Catalunya. Cal destacar l'esforç de tot l'equip, però sobretot vull posar èmfasi en dues atletes que van doblar prova: la Marina Guerrero, que va competir en 3.000 obstacles i 800 llisos, i la Meritxell Soler, que ho va fer en 1.500 i 3.000 metres llisos».

Propera cita, el 19 de maig Amb aquest resultat, l'Avinent Manresa suma els dos primers punts a la taula classificatòria i ara ja pensa en el segon encontre, que es durà a terme el proper dissabte 19 de maig a la tarda en una seu encara per determinar (les més probables són Manresa i Sant Sebastià), i en el qual s'enfrontarà al València, que va ser primer en la trobada A, l'Atlético San Sebastián, segon en la D, i el Ría Ferrol-C. Arenal, quart en la B. De cara a aquest quadrangular, el club bagenc recuperarà la llançadora Montse Montañés, absent a Barcelona a causa d'una estada per estudis a l'estranger, i espera poder comptar amb les joves Marta Riera, que va ser baixa per una migranya, i Bethelhem Manzano, que no va poder participar a causa d'una bronquitis. En els altres encontres, a part de l'esmentada victòria del València, el Playas de Castelló es va imposar a Saragossa i el Grupompleo Pamplona At. ho va fer a Sant Sebastià. Tots ells sumen quatre punts i tenen el bitllet per a la final a vuit a tocar.