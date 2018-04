El Manresa FS s'imposa a la Floresta i és líder provisional

Victòria solvent de l'EternamManresa FS davant un rival desesperat i en un ambient advers. L'equip de Gerard Floriach va sumar a Sant Cugat la vintena victòria de la temporada, exhibint un alt nivell de joc en un partit intens per la transcendència dels punts per a ambdós equips.

Els manresans van saltar a la pista endollats, intensos i concentrats davant un Olimpyc Floresta que necessitava vèncer de forma imperativa per afermar les seves possibilitats d'eludir la zona de descens. Les escomeses ofensives d'un i altre equip es van succeir en una primer període disputat a un ritme frenètic, però els bagencs es van avançar a l'electrònic gràcies a una excel·lent jugada individual Corvo, qui, després de driblar diversos defensors, va superar Nicasio amb un inapel·lable xut creuat.

La tònica del partit no va variar a la represa. Els bagencs responien amb bon joc a la pressió de la nombrosa i sorollosa afició vallesana. Una altra ressenyable acció individual de Pau Albacete va situar el 0 a 2 al marcador quan faltaven tretze minuts per a la finalització del partit. Aleshores, els jugadors locals van vehicular la seva impotència i frustració en forma de constants protestes i reclamacions als àrbitres, fet que va treure vistositat als darrers minuts del partit i només va tenir una conseqüència: el segon gol de Corvo (0-3), en aprofitar la superioritat numèrica del Manresa per l'exclusió d'un jugador local.