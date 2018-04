Nadal alliçona el jove Tsitsipas i aconsegueix el seu onzè títol a Barcelona

El número u del rànquing mundial, l'espanyol Rafa Nadal, ha aconseguit avui diumenge el seu onzè Barcelona Open BancSabadell-Trofeu Comte de Godó davant el jove grec Stefano Tsitsipas, a qui ha donat una classe avança de tennis (6-2 i 6-1) d'una hora i divuit minuts.

El balear, que la setmana passada va aconseguir idèntic nombre de títols a Montecarlo, ha tornat a mostrar-se intractable a la capital catalana, on avui ha sumat el seu quaranta-sisè set guanyat en terra de forma consecutiva i ha aconseguit la seva victòria 401 sobre argila. Tsitsipas, un espigat tennista de 19 anys que s'havia convertit en la revelació del torneig després d'eliminar a quatre caps de sèrie, ja va dir la vigília que segurament avui rebria una classe gratuïta del 'rei de la terra batuda'. I Nadal l'hi ha donat a partir del segon joc.

El primer ha estat per al tennista hel·lè, 63 del rànquing de l'ATP i que sorprenentment ha guanyat el seu servei en blanc, abans que el partit patís una petita parada per la pluja. El mallorquí s'ha deslligat després de la represa amb un tennis sense fissures, mentre que el seu adversari encadenava error rere d'error, sobretot amb el seu revés.

Nadal ha mantingut amb facilitat el seu servei i ha trencat el del seu rival en el tercer i cinquè jocs, tots dos en blanc, per guanyar la primera mànega, per 6-2. En tan sols quaranta minuts, Tsitsipas, que treia el cap a la seva primera final ATP, havia descobert com se les gasta el número u del món a la seva superfície favorita.

El segon set encara ha estat pitjor per a ell. El deu vegades campió de Roland Garros ha trencat el servei de Tsitsipas en el primer joc, de nou sense deixar que el seu rival sumés un sol punt, i ha tornat a fer-ho en el tercer. Amb 3-0, el d'Atenes ha aconseguit per fi posar Nadal en dificultats amb el seu servei. Ha tingut les seves tres úniques boles de trencament de tot el partit, però ha desaprofitat les tres i el mallorquí s'ha posat 4-0.

Com ja va passar l'any passat després del seu desè títol, els espectadors que han abarrotat la pista central, malgrat els moments de pluja, han pogut celebrar l'onzena victòria de Nadal en el Godó amb un vídeo commemoratiu dels seus millors moments al RCT Barcelona-1899: «És emocionant rebre el reconeixement a tota aquesta carrera, que no esperava tenir ni en els meus millors somnis. El problema és que ja són molts anys, sóc vell, però de moment aquí seguim. Tant de bo pugui jugar molts anys més, perquè en aquesta pista les emocions són indescriptibles i això és gràcies a tots vosaltres», s'ha acomiadat Nadal, abans d'abandonar la pista que porta el seu nom amb un altre Trofeu Comte de Godó sota el braç.