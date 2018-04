Els pioners del bàsquet d'elit a Manresa

«Ara el bàsquet és molt més dur, es permet molt més el contacte». El navassenc Magí Suau, capità del CE Manresa-Kan's que el 1968 va aconseguir l'ascens a la Primera Divisió del bàsquet estatal, explica la principal diferència entre l'esport que es practica ara i el que practicaven fa 50 anys, quan un equip de la capital del Bages va tocar el cel. Arribar a la màxima categoria va ser una fita que va situar Manresa al mapa de ciutat de l'elit, on continua.

Els protagonistes d'aquell ascens van ser Climent Fàbregas, Ramon Julià, Joan Riera, Sebastià Riera, Agustí Valentí, Jaume Vidal, Miquel Bataller, Enric Pintado, Antoni Gol, Jordi Pont, Joan Colell i Jordi Pont, i el capità Magí Suau, entrenats per Francesc Casé.

Però el camí no va ser fàcil. «Ho vam viure amb molta alegria i amb molta il·lusió», recorda Joan Riera. «Sembla que pujar era fàcil però no ho era gens. Ara, quedant campió, ja puges. Abans, havies de ser primer campió de Catalu-nya. Després, primer o segon fase de Cartagena».

Aquell CE Manresa va haver de superar dues fases d'ascens. Una disputada a Cartagena i una segona contra el Caneo de Madrid, contra el Bosco de la Corunya i contra el Sant Josep de Badalona. I l'equip va anar superant reptes i rivals fins assolir l'objectiu final, que van celebrar molt.

«Va ser una bogeria», recorda Joan Riera. «Va ser la pera!», afegeix Agustí Valentí, que encara té «molt fresques» les imatges d'aquell ascens que es va aconseguir a Berga i no pas a Manresa. L'equip va jugar el cinquè partit d'aquella segona fase, contra el penúltim, lluny del Pujolet, la seva pista habitual. Una forta pluja va deixar la pista manresana, que era descoberta, totalment impracticable per jugar.

Així va ser com el 14 d'abril del 1968, el conjunt manresà i tots els seus aficionats van anar en caravana fins al Berguedà per enfrontar-se al Canoe, a qui van derrotar per 89-71. Una pallissa liderada per Sebastià Riera, autor de 26 punts, seguit de Ramon Julià (22), Antoni Gol (17) i Joan Colell (14). «El pavelló de Berga es va omplir», recorda Suau sobre aquell dia històric ja a Manresa.

Viatges perillosos i anècdotes



L'ascens va ser el premi per a un equip molt ben avingut, que va augmentar el seu nivell amb fitxatges de jugadors de fora de Manresa que es van sumar molt bé als que ja hi havia. «Érem una família», recorda Joan Riera, que es desplaçava des de Ripollet fins a Manresa tres cops per setmana per entrenar-se, i no ho feia sol: agafava un cotxe amb el seu germà, Sebastià Riera, i passava a recollir Ramon Julià per Sabadell i Antoni Gol per Terrassa.

«Trigàvem una hora i quart o hora i mitja», rememora Joan Riera. «I tornàvem de nit amb una hora i deu minuts. Havíem anat per Moià, i per Terrassa i Rellinars. Trobàvem senglars, genetes...». Una ruta que feien tres cops a la setmana per entrenar-se, i també el dia de partit.

Sebastià Riera recorda com va passar un Nadal a casa dels Salido, dirigents del club, perquè li va ser impossible sortir de Manresa. «I un cop em va explotar una roda del darrere i un pi em va aturar de caure per un barranc. El meu germà anava darrere amb el cotxe i es va fer més mal ell que nosaltres», recorda amb un somriure.

Els vallesans no eren els únics amb desplaçaments complicats. «Als 18 anys vaig fitxar pel Manresa», explica Magí Suau. «Baixava en cotxe de línia i, quan acabàvem d'entrenar-nos a les deu o dotze de la nit, un membre de la junta m'acompanyava a casa. Després em van pagar un cotxe perquè pogués fer el trajecte sol».

Més animats eren els viatges en autocar, amb Agustí Valentí agafant el micròfon i explicant acudits. «Podia fer-ho una i dues hores», recorden els companys, que divendres es van emocionar en retrobar-se sobre el parquet del Nou Congost. «Va ser una vetllada molt bonica, ens vam tornar a veure després de gairebé cinquanta anys», expliquen la majoria, que es van emocionar en rebre l'escalf del públic, que els té tan presents com fa 50 anys. Van ser uns pioners.