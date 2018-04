Un Gironella amb baixes veu com un fort Tona remunta

El Gironella va deixar escapar una oportunitat d'or després de competir i de plantar cara davant del complicat segon classificat de la lliga, el Tona.

Ponti no va poder comptar amb molts jugadors i Ragués, amb molèsties per jugar com a jugador, va posar-se els guants i va defensar la porteria berguedana. Tot i les adversitats, els berguedans van començar molt forts i van gaudir de les primeres aproximacions. Al minut 25 Tóbal va ser el més llest de tots i va aprofitar una falta servida per la banda dreta, per anticipar-se al porter del Tona i posar l'1-0.

Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa els homes de Ponti van sortir amb les idees clares però es van veure sorpresos per un conjunt visitant més encertat. Revert va posar la igualada després d'una falta lateral amb una excel·lent rematada de cap, 1-1. En el tram final del partit els jugadors del Tona van pressionar molt fort a dalt davant d'un Gironella tancat per defensar l'empat. A quinze minuts del final, el Tona va aprofitar un refús de Ragués per fer l'1-2.