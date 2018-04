L'Igualada trenca la mala ratxa derrotant el líder

L'Igualada es va imposar al líder, el San Cristóbal, i va trencar una mala ratxa de vuit partits consecutius sense conèixer la victòria. El matx va començar amb domini altern i sense que cap dels dos equips es plantessin amb contundència a la porteria rival. Eren moments en què el control del mig del camp passava per davant de la verticalitat. A la represa, la situació no va canviar gaire i l'enfrontament seguia sense gaires ocasions de perill. Tot i així, els visitants ho van anar provant i en una jugada per la banda esquerra, Cabrera va fer un fort xut que va tocar en Bernat i la pilota va acabar al fons de la porteria.

Els blaus van reaccionar. Unes mans d'Eder dintre l'àrea van suposar un penal que va llançar Baraldés i que, tot enganyant el porter, va significar l'empat a un. I quan semblava que l'empat a un seria el marcador final va arribar el gol d'Edgar Doblas quan tot just s'acabava de complir el minut 90. El davanter igualadí va rebre una pilota a la frontal de l'àrea i va fer una rematada davant la sortida del porter visitant que va significar el 2 a 1, un marcador que ja no es va moure més.