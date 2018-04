Un parcial de 9-0 als darrers minuts permet a La Salle obtenir el triomf

La Salle Manresa va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Barberà B, un rival de la zona baixa de la taula classificatòria del grup 1 de Primera Catalana al qual va derrotar per un resultat final de 67-59.

El bagencs van sortir amb poca tensió a l'inici del partit, segurament fruit de la circumstància que l'equip visitant va presentar-se amb només sis jugadors. Aquest fet els va afectar de manera molt negativa, ja que no els van sortir les coses en atac, i en defensa van patir molt les individualitats i la superioritat física dels visitants. Els jugadors dirigits per Jordi Romeu no van aconseguir trencar el matx en cap moment i, quan faltaven només dos minuts per la mitja part de l'enfrontament, van encaixar un 0-9 de parcial que apropava molt al Barberà en el marcador (32-30 al descans).

En la segona meitat, els manresans van poder mantenir-se per davant en l'electrònic, però sense grans diferències (55-51 al final del tercer quart). No va ser fins quan faltaven tres minuts per acabar el partit i amb el marcador molt anivellat (58-57) quan els locals van aconseguir combinar tres bones accions defensives amb l'encert ofensiu que els havia mancat anteriorment per tal de poder obrir una escletxa i sentenciar el partit tornant el parcial de 9-0, que ja va ser del tot definitiu. En la propera jornada, La Salle Manresa rebrà a la seva pista el líder de la competició, un Ripollet que només ha perdut un partit en tota la lliga. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 5 de maig a partir de tres quarts de sis de la tarda.