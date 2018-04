El PetroPintó s'imposa al Lliçà en un duel d'infart amb dues pròrrogues

El PetroPintó Asfe es va desplaçar fins al Vallès Oriental per disputar la jornada 27 de la lliga, on les bagenques van haver de suar de valent per desfer-se del Lliçà d'Amunt (68-72).

Les jugadores santfruitosenques no van arrancar amb bon peu, mentre que les locals, que buscaven assolir la permanència directa van iniciar amb més desig. Doncs les ganes i la motivació del Lliçà va ser prou per acabar el primer període amb un tímid avantatge sobre l'Asfe (15-11).

El segon quart va mantenir la igualtat en el joc, no obstant això, les visitants van impedir la comoditat del Lliçà i, gràcies a una bona defensa i la millora d'encert ofensiu, van poder posar taules al marcador i marxar al descans 26-26.

A la represa, les del Bages van decidir focalitzar la defensa en dues jugadores locals, no obsant, va ser impossible frenar l'habilitat anotadora de Rodríguez, que va acabar l'enfrontament com a màxima anotadora amb 24 punts. D'aquesta manera el duel va mantenir un inacabable estira i arronsa que cap dels dos equips aconseguia trencar. Finalment, el tercer quart va tancar amb un 36-40 a favor de l'Asfe però sense bones sensacions per vèncer.

Tot s'havia de decidir amb quart període, i a falta de 5 minuts les visitants havien pres una diferència de 7 punts (40-47), que només calia mantenir per endur-se un nou triomf. Però les locals, que mai van tirar la tovallola van fer mèrits per tornar a posar l'empat al marcador i portar el partit a la pròrroga (50-50).

El temps extra també va començar posant les coses de cara per les santfruitosenques, que aviat van fer-se amb un avantatge de 4 punts, però novament el Lliçà va estar encertat ofensivament i no va permetre's la derrota, tornant a empatar el partit a 59 punts.

Amb la segona pròrroga es van canviar els papers, i ara era l'equip local qui prenia la primera avantatge. A falta de 2 minuts però, un triple de Moya i una bona acció d'Orive van acabar donant un trimof sofert a les de Sant Fruitós.